Puerto Rico debuta con autoridad en el tenis de mesa masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo - La Selección Nacional de tenis de mesa masculino inició este sábado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria 3-0 frente a Barbados.

La escuadra boricua no cedió un solo partido en la serie.

“Para nosotros es bien importante arrancar este torneo con una victoria. Nos da mucha confianza, nos da seguridad para seguir adelantando en esta fase y continuar preparándonos”, expresó a este medio el entrenador nacional, Edgardo Velázquez.

La dupla de Steven Moreno y Enrique Ríos abrió la jornada al imponerse con parciales de 11-5, 11-2 y 11-5 sobre Mark-Anthony Dowell y Tre Riley.

Luego, Ángel Naranjo derrotó 11-5, 11-3 y 11-8 a Tyrese Knight en el primer partido de sencillos.

Ángel Naranjo durante su partido en la jornada inaugural del tenis de mesa. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Ríos selló la barrida al vencer 11-5, 11-6 y 11-8 a Riley, asegurando el triunfo boricua sin mayores complicaciones.

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El técnico calificó la actuación de los boricuas con la nota más alta.

“Si es por nota, una A, y si es por por ciento, un 100%. Nos preparamos bien. No importa quién sea el adversario, trabajamos fuerte tanto en la zona de práctica como durante las semanas previas en los campamentos de entrenamiento. Vinimos hoy e hicimos el trabajo”, afirmó.

Velázquez indicó que el equipo ya pasó la página y concentra la atención en el próximo compromiso del grupo, cuando enfrente a Venezuela a las 5:30 p.m. de este mismo sábado.