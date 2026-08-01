Puerto Rico debuta con autoridad en el tenis de mesa masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Ángel Naranjo, Enrique Ríos y Steven Moreno lideraron la contundente victoria sobre Barbados
1 de agosto de 2026 - 3:10 PM
1 de agosto de 2026 - 3:10 PM
Santo Domingo - La Selección Nacional de tenis de mesa masculino inició este sábado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria 3-0 frente a Barbados.
La escuadra boricua no cedió un solo partido en la serie.
“Para nosotros es bien importante arrancar este torneo con una victoria. Nos da mucha confianza, nos da seguridad para seguir adelantando en esta fase y continuar preparándonos”, expresó a este medio el entrenador nacional, Edgardo Velázquez.
La dupla de Steven Moreno y Enrique Ríos abrió la jornada al imponerse con parciales de 11-5, 11-2 y 11-5 sobre Mark-Anthony Dowell y Tre Riley.
Luego, Ángel Naranjo derrotó 11-5, 11-3 y 11-8 a Tyrese Knight en el primer partido de sencillos.
Ríos selló la barrida al vencer 11-5, 11-6 y 11-8 a Riley, asegurando el triunfo boricua sin mayores complicaciones.
El técnico calificó la actuación de los boricuas con la nota más alta.
“Si es por nota, una A, y si es por por ciento, un 100%. Nos preparamos bien. No importa quién sea el adversario, trabajamos fuerte tanto en la zona de práctica como durante las semanas previas en los campamentos de entrenamiento. Vinimos hoy e hicimos el trabajo”, afirmó.
Velázquez indicó que el equipo ya pasó la página y concentra la atención en el próximo compromiso del grupo, cuando enfrente a Venezuela a las 5:30 p.m. de este mismo sábado.
“Con Venezuela va a ser la misma mentalidad. Ya nosotros estamos preparados. Ya tenemos los patrones de juego que vamos a estar utilizando; ahora es ponerlos en práctica”, concluyó Velázquez.
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