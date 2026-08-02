La boricua Ruth Jiménez tras su presea de bronce: “Simplemente saqué corazón para esa lucha”

Santo Domingo - Ruth Jiménez encontró en el corazón la fuerza para conquistar este sábado una de las dos medallas de bronce que consiguió Puerto Rico en la jornada de lucha olímpica estilo libre femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Jiménez, quien compitió en la división de 68 kilogramos pese a que su categoría habitual es la de 62, protagonizó uno de los combates más emocionantes de la tarde al derrotar 4-1 a la anfitriona Yira Hernández, de República Dominicana, en un duelo que exigió tanto física como emocionalmente.

La segunda medalla de bronce para la delegación llegó en los 76 kilogramos, cuando Paola Rodríguez fue declarada vencedora luego de que la mexicana Edna Jiménez no pudiera continuar el combate por lesión.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Jiménez aseguró que la medalla recompensa meses de esfuerzo y la confianza que depositaron en ella sus entrenadores.

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“Me siento muy feliz con el apoyo de mis entrenadores y de mi papá. Esto fue un reto porque yo no hago 68 kilos. Mi peso es 62 y lo máximo que hice esta mañana fue 65. Aún así, mis entrenadores dijeron que podía, que creyera en mí, y ahí se vio el fruto de todo el entrenamiento que he hecho”, expresó.

Aneishka Santos, a la derecha, perdió en su combate de bronce ante la venezolana Yusmy Chaparro. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

La luchadora confesó que el camino hasta el podio estuvo lleno de frustraciones luego de quedarse corta en varios torneos preparatorios.

“Fui a muchos torneos de preparación y los perdí. Siempre estaba cerca, pero los perdía. Estaba frustrada, pensé que no lo iba a lograr. Pero mis entrenadores creyeron en mí, que podía, y aquí lo demostré”, dijo mientras no podía parar de llorar.

Además del desafío deportivo, Jiménez tuvo que controlar las emociones de enfrentar a una rival local frente a una grada completamente dominicana, en un país con el que también mantiene fuertes lazos familiares.

“Lo más complicado fue mantener la calma porque ella era dominicana y esta es su casa. La gente la apoyaba muchísimo y escuchar eso a veces te frustra. Pero mi esquina siempre tuvo el control de lo que yo tenía que estar escuchando. Mis padres son dominicanos, esta es mi segunda casa. Yo nací en Puerto Rico, pero pelear contra mi segunda casa también afecta. Simplemente saqué corazón para esa lucha”, relató.

1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 15 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

La jornada también dejó a Puerto Rico cerca de sumar más preseas. Aneishka Santos (53 kg), Jania Dunigan (57 kg) y Karoline Ortiz (62 kg) cayeron en sus respectivos combates por el bronce ante rivales de Colombia, Venezuela y Cuba.

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Colón no hace el peso

En los 50 kilogramos, Mayangelie Colón no pudo competir luego de no dar el peso reglamentario. La venezolana Nohalis Loyo ganó por incomparecencia.

Directivos de la federación explicaron que la atleta ha tenido dificultades para marcar esa categoría y que evalúan subirla de división.

Con los dos bronces femeninos, la lucha puertorriqueña elevó a cinco su cosecha en Santo Domingo 2026. El viernes, Joseph Silva conquistó el oro en los 65 kilogramos, mientras Darian Cruz (57 kg) y Jonovan Smith (125 kg) obtuvieron medallas de plata.

Un reto ante rivales de nivel mundial

El presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico, Obed Santana, destacó que los resultados cobran mayor valor por la calidad de las rivales que enfrentaron las boricuas.

“En Centroamérica y América, la lucha femenina tiene atletas de calidad mundial y olímpica. Ahí está el caso de la cubana que enfrentó Paola Rodríguez en los 76 kilogramos, que es tres veces campeona mundial y fue medallista de bronce en París 2024. También Melanie Jiménez, rival de Karoline Ortiz en los 62 kilogramos, es dos veces medallista mundial. Hay venezolanas y otras luchadoras que ya han competido en Juegos Olímpicos y tienen medallas mundiales”, explicó Santana.

El dirigente también resaltó el potencial del grupo, integrado en su mayoría por atletas que disputaron sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Es un equipo joven. Paola quizás es la más experimentada porque ya ganó una plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Las demás están viviendo su primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero cinco ya estuvieron peleando por medallas. Eso nos da muchas expectativas de cara al futuro y a eventos como los Juegos Panamericanos, donde el nivel es todavía más alto”, afirmó.

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