Carlos Correa se acerca a un posible regreso con los Astros

Los Astros de Houston inician el penúltimo mes de la temporada como líderes de la División Oeste de la Liga Americana y podrían tener de regreso al boricua Carlos Correa, quien está fuera de acción desde mayo.

Desde el Juego de Estrellas, los Astros dirigidos por el carolinense Josué Espada juegan para marca de 10-4, incluida una racha de cinco victorias previo a la jornada del domingo. Ese buen momento les permitió escalar al tope de la División Oeste con récord de 57-55 y una ventaja de juego y medio sobre los Rangers de Texas.

En medio de ese panorama, Correa dio un paso importante en su rehabilitación.

El campocorto estuvo entrenando con los Astros el viernes y sábado. El equipo informó a MLB.com que el boricua está adelantado en su rehabilitación y que existe la posibilidad de que regrese a juego esta temporada, contrario a la expectativa inicial de que se perdería el resto del año.

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Correa también expresó a MLB.com que tiene expectativas de volver a reunirse con sus compañeros luego de completar una disciplinada y cuidadosa rehabilitación.

“No estaría haciendo todo este trabajo si no tuviera oportunidad de regresar”, dijo el boricua.

“Tan pronto me lesioné, comencé a seguir este protocolo y a buscar toda la información posible sobre cómo acelerar el proceso, qué debía comer, cómo debía dormir y qué tipo de tratamiento necesitábamos”, añadió el santaisabelino, quien tiene historial de lesiones. “Hemos hecho un gran trabajo con eso. Estamos en una buena situación”.

El próximo paso será el martes, cuando Correa tiene una cita médica en la que espera recibir autorización para comenzar a batear.

Correa no juega desde el 4 de mayo, cuando sufrió la lesión durante un turno al bate. La lesión afectó un tendón del tobillo izquierdo y requirió una cirugía en mayo. Inicialmente, los Astros descartaron que pudiera regresar durante la temporada.

Antes de la lesión, Correa bateaba para .279 en 122 turnos.

El posible regreso de Correa llega en un momento particularmente importante para Houston, que atraviesa su mejor tramo de la temporada y ha tomado el control de la División Oeste. Los Astros son el único equipo de la división que juega para .500 o mejor.

Houston ascendió al primer lugar el viernes con una victoria 11-2 sobre los Rangers, que hasta entonces ocupaban el liderato. El sábado volvió a derrotar a Texas para ampliar su ventaja a juego y medio.

Los Astros concluyen este domingo la serie ante los Rangers y el lunes iniciarán una serie frente a los Blue Jays de Toronto, que también atraviesan una temporada por debajo de .500.

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Houston ha encontrado su ritmo gracias, en parte, al despertar ofensivo del campocorto Jeremy Peña, el tercera base Isaac Paredes y el receptor Yainer Díaz. Esa producción se ha unido a la del bateador designado Yordan Álvarez, quien batea para .324 con 35 jonrones y 82 carreras impulsadas.

El repunte también ha coincidido con el regreso de varios jugadores, entre ellos Peña y el cerrador Josh Hader, además de la recuperación de varios de sus lanzadores abridores. En lo que va de temporada, los Astros han utilizado 13 abridores diferentes.