Puerto Rico avanza con paso perfecto a los cuartos de final del 3x3
Las selecciones femenina y masculina superaron a Guatemala y Haití, respectivamente, para mantenerse en la lucha por las medallas
2 de agosto de 2026 - 3:44 PM
2 de agosto de 2026 - 3:44 PM
Santo Domingo - Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 mantuvieron su paso ganador este domingo y aseguraron su presencia en los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El conjunto femenino selló su boleto a la siguiente ronda al imponerse con autoridad, 18-7, sobre Guatemala en el Malecón Deportivo.
Geovana Ríos encabezó la ofensiva puertorriqueña con siete puntos, mientras que Adryana Quezada aportó seis.
Puerto Rico enfrentará a Cuba este mismo domingo, a las 3:00 p.m., en busca de un boleto a las semifinales.
Por su parte, el equipo masculino superó 21-17 a Haití para avanzar también a los cuartos de final.
Antonio Ralat y Ángel Matías lideraron la ofensiva boricua con nueve puntos cada uno.
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