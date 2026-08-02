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Puerto Rico avanza con paso perfecto a los cuartos de final del 3x3

Las selecciones femenina y masculina superaron a Guatemala y Haití, respectivamente, para mantenerse en la lucha por las medallas

2 de agosto de 2026 - 3:44 PM

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Antonio Ralat en acción durante el 3x3 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (FBPUR)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 mantuvieron su paso ganador este domingo y aseguraron su presencia en los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El conjunto femenino selló su boleto a la siguiente ronda al imponerse con autoridad, 18-7, sobre Guatemala en el Malecón Deportivo.

Geovana Ríos encabezó la ofensiva puertorriqueña con siete puntos, mientras que Adryana Quezada aportó seis.

Puerto Rico enfrentará a Cuba este mismo domingo, a las 3:00 p.m., en busca de un boleto a las semifinales.

Por su parte, el equipo masculino superó 21-17 a Haití para avanzar también a los cuartos de final.

Antonio Ralat y Ángel Matías lideraron la ofensiva boricua con nueve puntos cada uno.

Tags
BaloncestoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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