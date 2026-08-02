Puerto Rico avanza con paso perfecto a los cuartos de final del 3x3

Santo Domingo - Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 mantuvieron su paso ganador este domingo y aseguraron su presencia en los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El conjunto femenino selló su boleto a la siguiente ronda al imponerse con autoridad, 18-7, sobre Guatemala en el Malecón Deportivo.

Geovana Ríos encabezó la ofensiva puertorriqueña con siete puntos, mientras que Adryana Quezada aportó seis.

Puerto Rico enfrentará a Cuba este mismo domingo, a las 3:00 p.m., en busca de un boleto a las semifinales.

Por su parte, el equipo masculino superó 21-17 a Haití para avanzar también a los cuartos de final.