La Selección de béisbol remonta ante Curazao y avanza a la Super Ronda

El Equipo Nacional de béisbol venció 8-4 a Curazao este domingo para avanzar a la Super Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los boricuas avanzaron con marca de 2-1 en la fase de grupos de la llave A. Derrotaron a República Dominicana el viernes en su primer partido y cayeron ante Cuba el sábado.

La próxima etapa del torneo se celebrará de martes a jueves.

Puerto Rico completó la remontada ante Curazao al tomar ventaja de 5-4 en la sexta entrada. Kevin Santa conectó un doble que llevó al plato a Jan Hernández y le dio la delantera a la novena boricua por primera vez en el partido.

Luego, tras un toque sorpresa de Rubén Castro con dos outs, Puerto Rico añadió otra carrera para ampliar la ventaja a 6-4.

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Los boricuas no se detuvieron y anotaron una séptima carrera en el séptimo episodio, cuando José “Pocholo” Rivera llegó al plato tras un lanzamiento salvaje de Cerilio Soleana. La octava llegó mediante un doble de Yadiel Rivera por el jardín derecho que remolcó a un corredor.

“Nunca perdí la fe en mi equipo, a pesar de que los primeros innings estaban muy intensos. Estaba la cosa difícil. Los muchachos se recuperaron, se motivaron y echaron el extra y, gracias a Dios, pudimos sacar este importante partido”, expresó el dirigente Juan “Igor” González tras el triunfo.

“El pitcheo nuestro está ahí. El día de mañana (lunes) es libre, lo que le viene bien para relajarse mentalmente y remontar el martes”, agregó el piloto.

Puerto Rico había igualado el marcador a cuatro carreras en el cuarto episodio con un racimo de cuatro anotaciones.

Alexis Hernández (der.) es felicitado tras llegar al plato. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Los boricuas respondieron luego de que Kerby Camacho abriera la entrada con un doble que remolcó a Rivera y rompió el cero.

Más tarde, Santa conectó un sencillo que llevó al plato a Hernández, quien había alcanzado base tras recibir su tercer pelotazo de los Juegos.

La novena boricua continuó presionando y redujo la diferencia a una carrera cuando Yadiel Rivera produjo con una roleta de out por la segunda base que permitió anotar a Camacho para el 4-3.

Finalmente, Santa anotó la carrera del empate luego de un error del antesalista Dudley Leonora en un tiro que permitió a Edison Mora llegar quieto a la inicial.

Miguel Mejía se alzó con el triunfo al lanzar dos entradas sin permitir imparables ni carreras. Ponchó a dos bateadores.

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Curazao abrió el marcador tan temprano como en el primer episodio, cuando Phildrick Llewellyn conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo con Jeandro Tromp en circulación para darle ventaja de 2-0.

“Era vida o muerte… No hay enemigos pequeños. Curazao comenzó agresivo. Nos dieron un par de cuadrangulares”, destacó González.

El dirigente Juan “Igor” González guió a la novena boricua a una importante remontada sobre Curazao para asegurar su pase a la Super Ronda. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

La ofensiva curazoleña amplió la diferencia en el segundo episodio mediante un doble de Raysheandall Mihel que impulsó a Tommy van de Sanden para colocar el marcador 3-0.