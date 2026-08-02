Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de agosto de 2026
85°Lluvias aisladas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Selección de béisbol remonta ante Curazao y avanza a la Super Ronda

El conjunto dirigido por Juan “Igor” González reaccionó con ocho carreras después de permitir cuatro en las primeras dos entradas

2 de agosto de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Santa conectó el doblete que impulsó la carrera de la ventaja en la sexta entrada y encaminó la remontada de la novena boricua sobre Curazao. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

El Equipo Nacional de béisbol venció 8-4 a Curazao este domingo para avanzar a la Super Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

RELACIONADAS

Los boricuas avanzaron con marca de 2-1 en la fase de grupos de la llave A. Derrotaron a República Dominicana el viernes en su primer partido y cayeron ante Cuba el sábado.

La próxima etapa del torneo se celebrará de martes a jueves.

Puerto Rico completó la remontada ante Curazao al tomar ventaja de 5-4 en la sexta entrada. Kevin Santa conectó un doble que llevó al plato a Jan Hernández y le dio la delantera a la novena boricua por primera vez en el partido.

Luego, tras un toque sorpresa de Rubén Castro con dos outs, Puerto Rico añadió otra carrera para ampliar la ventaja a 6-4.

Los boricuas no se detuvieron y anotaron una séptima carrera en el séptimo episodio, cuando José “Pocholo” Rivera llegó al plato tras un lanzamiento salvaje de Cerilio Soleana. La octava llegó mediante un doble de Yadiel Rivera por el jardín derecho que remolcó a un corredor.

“Nunca perdí la fe en mi equipo, a pesar de que los primeros innings estaban muy intensos. Estaba la cosa difícil. Los muchachos se recuperaron, se motivaron y echaron el extra y, gracias a Dios, pudimos sacar este importante partido”, expresó el dirigente Juan “Igor” González tras el triunfo.

“El pitcheo nuestro está ahí. El día de mañana (lunes) es libre, lo que le viene bien para relajarse mentalmente y remontar el martes”, agregó el piloto.

Puerto Rico había igualado el marcador a cuatro carreras en el cuarto episodio con un racimo de cuatro anotaciones.

Alexis Hernández (der.) es felicitado tras llegar al plato.
Alexis Hernández (der.) es felicitado tras llegar al plato. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Los boricuas respondieron luego de que Kerby Camacho abriera la entrada con un doble que remolcó a Rivera y rompió el cero.

Más tarde, Santa conectó un sencillo que llevó al plato a Hernández, quien había alcanzado base tras recibir su tercer pelotazo de los Juegos.

La novena boricua continuó presionando y redujo la diferencia a una carrera cuando Yadiel Rivera produjo con una roleta de out por la segunda base que permitió anotar a Camacho para el 4-3.

Finalmente, Santa anotó la carrera del empate luego de un error del antesalista Dudley Leonora en un tiro que permitió a Edison Mora llegar quieto a la inicial.

Miguel Mejía se alzó con el triunfo al lanzar dos entradas sin permitir imparables ni carreras. Ponchó a dos bateadores.

Curazao abrió el marcador tan temprano como en el primer episodio, cuando Phildrick Llewellyn conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo con Jeandro Tromp en circulación para darle ventaja de 2-0.

“Era vida o muerte… No hay enemigos pequeños. Curazao comenzó agresivo. Nos dieron un par de cuadrangulares”, destacó González.

El dirigente Juan “Igor” González guió a la novena boricua a una importante remontada sobre Curazao para asegurar su pase a la Super Ronda.
El dirigente Juan “Igor” González guió a la novena boricua a una importante remontada sobre Curazao para asegurar su pase a la Super Ronda. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

La ofensiva curazoleña amplió la diferencia en el segundo episodio mediante un doble de Raysheandall Mihel que impulsó a Tommy van de Sanden para colocar el marcador 3-0.

Acto seguido, Riordan Windster sacudió otro cuadrangular por el bosque izquierdo para aumentar la ventaja a 4-0.

Tags
CurazaoPuerto RicoBéisbolSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Yolymar de Jesús Pérez
Yolymar de Jesús PérezArrow Icon
La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: