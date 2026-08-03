Dos bronces para cerrar una cosecha de siete medallas en la lucha

Puerto Rico concluyó este domingo su participación en la lucha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos medallas de bronce en la modalidad grecorromana, gracias a las victorias de Alek Ortiz (87 kilogramos) y James Ford III (130 kg), quienes subieron al podio tras imponerse en sus respectivos combates por el tercer lugar.

Ortiz se impuso 4-3 al hondureño Óscar Barrios en un combate cargado de emociones. Además de tratarse de su debut en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el boricua tuvo que sobreponerse a una lesión en el codo para subir al podio.

“Es una emoción que no puedo describir. Primero que nada, estoy súper agradecido con Dios, que es quien me permite estar aquí representando a mi país y a mi pueblo de Bayamón. También a mi familia, que sabe todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Gracias a los entrenadores Arturo, Franklin, Juanma, Brian, Pelé y a todo el mundo que forma parte del Club Esparta y de la Federación de Puerto Rico por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios lo logramos”, expresó.

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El combate tuvo un significado especial para Ortiz, ya que Barrios es uno de sus amigos más cercanos dentro del circuito internacional.

“Fue una pelea intensa. Óscar es un gran amigo mío, lo quiero mucho y me dio una gran batalla. Hemos compartido muchos entrenamientos juntos y es como un hermano para mí. Eso es lo bonito del deporte, las conexiones que uno hace con atletas de otros países”, comentó.

El luchador bayamonés reveló que compitió limitado físicamente.

“No ha sido fácil. He estado lidiando con una lesión en el codo y decidí no limpiármelo para no estar en desventaja durante el combate. Pero todo es de Dios y aquí estamos”, sostuvo.

Sobre lo que representa la medalla, añadió: “Estos son mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tengo 21 años y estas son memorias que voy a tener por el resto de mi vida. Me llevo las amistades que hice con atletas de diferentes deportes y países, además del apoyo de mi equipo de Puerto Rico, que nunca me dejó solo y siempre estuvo ahí conmigo”.

Por su parte, Ford III conquistó el otro bronce de la delegación al vencer por toque (victory by fall) al jamaiquino Tyrece Thompson en la división de 130 kilogramos.

“Me siento muy bien. Estoy agradecido de estar aquí. Es un honor y una bendición representar a Puerto Rico. Quería luchar por el oro, pero un entrenador siempre me decía que, si no puedes conseguir el oro ni la plata, entonces ve por lo siguiente mejor. Estoy muy agradecido de regresar a casa con un bronce representando a Puerto Rico”, expresó.

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El luchador, quien reside en Houston, Texas, destacó además la magnitud del evento en su debut centroamericano.

“Estos son mis primeros Juegos Centroamericanos. No imaginaba que fueran tan grandes antes de venir. Es una bendición que Dios me dio y estoy muy agradecido de poder representar a Puerto Rico aquí”, dijo.

Sobre el combate ante Thompson, Ford III explicó que esperaba un duelo muy exigente.

“Fue una pelea muy competitiva. Conocía la fortaleza de Jamaica porque ya habíamos entrenado y competido juntos. Es un atleta muy fuerte y explosivo, con un gran futuro. El combate fue de ida y vuelta. Mi objetivo era controlar las posiciones, encontrar las oportunidades para anotar y hacer el trabajo. Y lo logré”, señaló.

Ford III adelantó que su próximo compromiso será el Campeonato Mundial en Kazajistán, donde espera medirse nuevamente con la élite del deporte.

“Hoy tuve la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores del mundo, un subcampeón mundial de Cuba. Es la segunda vez que lucho contra él y esas experiencias me ayudan a aprender y mejorar. Ese es el objetivo: competir contra los mejores del mundo”, afirmó.

El atleta también resaltó el vínculo que mantiene con Puerto Rico gracias a sus raíces familiares y a los entrenamientos que realiza en el Club Sparta.

“Vivo en Houston, pero mi mamá nació en Ceiba y tengo familia en la isla. Siempre es una bendición regresar a entrenar en Puerto Rico con el Club Sparta y con los entrenadores Franklin, Juanma y Arturo”, dijo.

En los demás combates por el bronce, Edrick Martínez (60 kg) cayó por superioridad técnica ante el panameño Andrés González; Juan Díaz (67 kg) perdió también por superioridad técnica frente al guatemalteco José Varela, y Luis Centeno (77 kg) fue derrotado 5-1 por puntos por el mexicano Emmanuel Benítez.