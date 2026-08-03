Adriana Díaz y los equipos de Puerto Rico garantizan doble presea en el tenis de mesa

Santo Domingo - Puerto Rico aseguró este lunes, como mínimo, dos medallas de bronce en el torneo por equipos de tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las selecciones femenina y masculina avanzaran invictas a las semifinales.

En esta disciplina no se disputa un partido por el tercer lugar, por lo que los dos equipos que pierdan en las semifinales recibirán la medalla de bronce.

El conjunto femenino, integrado por Adriana Díaz, Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez, enfrentará a Venezuela a las 10:00 a.m. De conseguir la victoria, disputará la final a las 2:00 p.m.

Las boricuas aseguraron su clasificación tras derrotar 3-1 a Colombia en los cuartos de final.

Puerto Rico tomó ventaja desde el partido de dobles, cuando Burgos y Rodríguez superaron en tres parciales, 12-10, 11-8 y 11-5, a Juliana Lozada y Ana Isaza.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Díaz amplió la ventaja al dominar 3-0 a Gabriela Campo, con parciales de 11-8, 11-6 y 11-8.

La única derrota de Puerto Rico en todo el torneo llegó en el segundo partido individual, cuando Rodríguez cayó en un reñido duelo de cinco parciales ante Isaza, por 10-12, 11-4, 7-11, 11-8 y 11-5.

Sin embargo, Adriana, la raqueta número uno del país, regresó a la mesa para sellar el triunfo al imponerse a Lozada por 3-0 (12-10, 11-8 y 11-5).

Mientras, la rama masculina, integrada por Enrique Ríos, Ángel Naranjo, Steven Moreno y Jabdiel Torres, también avanzó a las semifinales al vencer 3-0 a Costa Rica en los cuartos de final.

Los boricuas se medirán a Cuba a las 10:00 a.m. por un boleto a la final, pautada para las 4:30 p.m.

Ríos y Moreno protagonizaron una remontada en el partido de dobles para imponerse 3-2 a Daniel Araya y Jeison Martínez, con parciales de 6-11, 9-11, 11-5, 11-6 y 11-9.