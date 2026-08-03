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Puerto Rico cae ante Cuba en su debut en el voleibol femenino

Las boricuas no pudieron encontrar respuesta ante el sólido juego cubano y ahora buscarán recuperarse este lunes frente a Costa Rica

3 de agosto de 2026 - 8:06 PM

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Paola Santiago realiza un ataque ante el bloqueo cubano. (Federación Puertorriqueña de Voleibol)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La Selección Nacional de voleibol femenino comenzó este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una derrota en tres parciales ante Cuba, en el Palacio Ricardo Arias.

Puerto Rico buscará recuperarse cuando regrese a la cancha este lunes a las 4:00 p.m. para enfrentar a Costa Rica.

Las cubanas se impusieron con marcadores de 25-19, 25-22 y 25-23 para sumar su primera victoria del torneo.

En la derrota, Decelise Champion encabezó el ataque boricua con nueve puntos, mientras que Paola Santiago aportó siete. Ninguna jugadora puertorriqueña logró alcanzar la cifra de doble dígito en anotaciones.

Por Cuba, Yalain de la Peña fue la máxima anotadora del partido con 15 unidades, seguida por Diaris Pérez, quien aportó 10.

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VoleibolSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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