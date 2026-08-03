Puerto Rico cae ante Cuba en su debut en el voleibol femenino

( Federación Puertorriqueña de Voleibol )

La Selección Nacional de voleibol femenino comenzó este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una derrota en tres parciales ante Cuba, en el Palacio Ricardo Arias.

Puerto Rico buscará recuperarse cuando regrese a la cancha este lunes a las 4:00 p.m. para enfrentar a Costa Rica.

Las cubanas se impusieron con marcadores de 25-19, 25-22 y 25-23 para sumar su primera victoria del torneo.

En la derrota, Decelise Champion encabezó el ataque boricua con nueve puntos, mientras que Paola Santiago aportó siete. Ninguna jugadora puertorriqueña logró alcanzar la cifra de doble dígito en anotaciones.