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BSN: Caguas busca levantarse y forzar un séptimo juego ante Bayamón

El dirigente de Caguas, Wilhelmus Caanen, analiza el escenario que enfrenta su equipo en la final de conferencia

3 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Christian "Cuco" López choca la mano de Travis Trice durante el quinto partido de la serie. (BSN)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Criollos de Caguas buscarán este lunes evitar la eliminación cuando reciban a los Vaqueros de Bayamón en el sexto partido de la serie final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que los bayamoneses dominan 3-2.

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“Me enfoco en el hoy. Vamos a un juego importantísimo, al igual que lo hemos hecho con los juegos pasados. Una vez tengamos el resultado, entonces nos preocuparemos por lo que venga adelante”, dijo el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, a El Nuevo Día.

Los Criollos regresan este lunes a Caguas tras sufrir el sábado una contundente derrota de 43 puntos ante los Vaqueros en el quinto partido de la serie.

Caanen insistió en la importancia de pasar la página y dejar atrás la contundente derrota sufrida en el quinto partido.

“Las derrotas, indistintamente de por cuánto sean, son dolorosas. Hemos sido claros como el agua con nuestros jugadores para que entiendan los procesos y no siempre se dejen llevar por los resultados. Tenemos un grupo de jugadores saludables que, más allá de la cantidad de puntos, entiende que fue una derrota y que la serie está 3-2. Entiendo, luego de haber tocado base con los jugadores y coaches en el camerino, que todo el mundo está en el nivel correcto”, sostuvo Caanen.

Los Criollos tenían programada para el domingo una práctica de preparación de cara al sexto partido, enfocada en corregir los aspectos que fallaron en el encuentro anterior.

Las pérdidas de balón, el dolor de cabeza de Caguas

Los Criollos y los Vaqueros se han repartido victorias de doble dígito como visitantes durante la serie. Caguas tiene un par de triunfos holgados en la Roger Mendoza, donde regresará este lunes con la necesidad de conseguir otra victoria.

En el aspecto técnico, Caanen señaló que los Criollos tienen que cuidar el balón ante un equipo de Bayamón que el sábado anotó 33 puntos tras pérdidas de balón.

Travis Trice cometió cinco pérdidas de balón en el último encuentro.
Travis Trice cometió cinco pérdidas de balón en el último encuentro. (BSN)

“Definitivamente, Bayamón ha sido un gran equipo poniendo mucha presión defensiva. Nosotros no podemos sucumbir ante esa presión. Tenemos que tener más fluidez ofensiva y no caer en la desesperación”, dijo Caanen.

Los Criollos perdieron el balón 22 veces el sábado en Bayamón. Travis Trice y Louis King cometieron cinco pérdidas cada uno, mientras que un total de ocho jugadores distintos incurrieron en pérdidas.

“Ellos (los Vaqueros) nos hicieron puntos en transición luego de las pérdidas. Eso provocó que ellos entraran en un ritmo y metieran un porcentaje alto de tres puntos. Son muchas cosas que tenemos que controlar. Para ponerlas todas en un paquete, tiene que ver con que nosotros cuidemos el balón y tengamos más fluidez para controlar el tempo”, apuntó Caanen.

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ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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