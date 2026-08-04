La defensa y los rebotes, las claves de Ponce para extender la serie

En el béisbol, una base por bolas con dos outs puede abrirle la puerta al rival. En el boxeo, pregúntenle a Félix “Tito” Trinidad qué ocurre con los oponentes que no logra rematar. En el baloncesto, ¿no cerrar una serie en casa también puede abrirle la puerta al contrario?

La pregunta es pertinente luego de que los Santeros de Aguada no pudieran cerrar el martes en su cancha la serie ante los Leones de Ponce, que ahora tienen un respiro en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La respuesta llegará este martes, cuando los Leones reciban a los Santeros para el sexto juego de la serie, que Aguada domina 3-2. Ponce necesita una victoria para forzar un séptimo encuentro, mientras que los Santeros buscarán sellar su pase a la próxima ronda.

El dirigente de los Leones, Carlitos Rivera, conversó con este diario sobre la situación de su equipo y la oportunidad que se abrió luego de la victoria del domingo en Aguada.

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Rivera destacó que sus jugadores se dieron la oportunidad de competir en un escenario complicado y señaló el quinto partido como uno que, tal vez, puede marcar un punto de inflexión en la serie.

“Cuando las cosas te estaban saliendo mal, era fácil ir a Aguada y no competir. Esa no fue la naturaleza de este equipo. Ellos (los Leones) fueron allá a competir. Nos dimos esa oportunidad. A veces hace falta un juego para que la serie cambie”, dijo a El Nuevo Día.

Precisamente, Rivera hizo referencia al quinto partido, en el que Leones y Santeros necesitaron dos tiempos extras y Ponce salió con vida de Aguada al imponerse 106-105 para extender la serie.

Ahora Ponce está un poco menos contra la pared. Ya no necesita ganar tres partidos consecutivos para sobrevivir, sino dos.

Sobre esa posibilidad, Rivera aseguró que sus jugadores están dispuestos a seguir dándose oportunidades.

“Eso es lo que queremos. Nos pusimos en una posición en la que no queríamos estar (abajo 3-1 en la serie), pero estamos de regreso al Pachín (3-2) en busca de un juego 7. Ese juego 7 no garantiza nada, pero nos queremos dar la oportunidad”, destacó.

Rivera también habló con realismo sobre el reto que representan los Santeros. Según explicó, la tropa encabezada por John Holland, así como por la dupla dominicana de Rigoberto Mendoza y Joel Soriano, cuenta con ventaja física en la mayoría de las posiciones.

Ante esa desventaja, el dirigente señaló que los Leones tendrán que apoyarse en una defensa disciplinada y concentrada.

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“Nos dominan en cuatro de cinco posiciones. Nos dominan en lo físico, en fuerza. Nosotros tenemos tres ‘guards’ en cancha. La realidad es que nos dominan. Para contrarrestar ese dominio físico, tenemos que ser sumamente educados y concentrados en la parte defensiva”, aseguró.

Jezreel de Jesús, Jalen Crutcher y Tjader Fernández son los bases a los que hace referencia el dirigente de los Leones.

Un reflejo de la desventaja física ha sido la cantidad de rebotes ofensivos que los Santeros han conseguido ante Ponce. Aguada ha capturado al menos 15 rebotes ofensivos en tres partidos de la serie y llegó a registrar 21 en un encuentro.

Más allá del carácter mostrado nuevamente por los Leones en el quinto partido, Rivera insistió en que su equipo debe limitar las posesiones adicionales que generan esos rebotes ofensivos.