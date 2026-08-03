Scottie Pippen, leyenda de los Bulls, pisa suelo boricua

El miembro del Salón de la Fama de la NBA y seis veces campeón con los Bulls de Chicago, Scottie Pippen, se encuentra de visita en Puerto Rico como parte del Arroyo Puerto Rico Classic, torneo de baloncesto universitario que se celebra del 28 de julio al 5 de agosto en Bayamón.

La presencia de Pippen en la isla fue compartida por el exjugador boricua Carlos Arroyo, organizador del evento, quien publicó en sus redes sociales varias fotografías junto al legendario alero y le dio la bienvenida a Puerto Rico.

“Siempre es un placer ver a mi amigo y leyenda Scottie Pippen. ¡Bienvenido a Puerto Rico! Ha sido un honor recibir a Ohio State en el Arroyo Puerto Rico Classic”, escribió Arroyo.

Pippen está en la isla para acompañar a su hijo, Justin Pippen, quien forma parte del programa de Ohio State, uno de los equipos invitados al torneo.

El evento reúne este año a las universidades de Ohio State, Oklahoma, Army y Ole Miss, además de dos equipos integrados por jugadores puertorriqueños.

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