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Le devuelven el liderato al decatleta Yariel Soto tras corregir una descalificación

El boricua, originalmente, había sido descalificado en los 400 metros por una infracción de carril

4 de agosto de 2026 - 8:31 PM

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Yariel Soto suelta un grito durante la acción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - El puertorriqueño Yariel Soto recuperó la noche del lunes el liderato del decatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 luego de que la organización corrigiera una descalificación que inicialmente le había sido aplicada en los 400 metros.

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Soto había cruzado primero la meta de la quinta prueba con tiempo de 48.00 segundos, actuación que le otorgaba 909 puntos para cerrar la primera jornada como líder con 4,153 puntos.

Sin embargo, minutos después de concluir la competencia, los resultados oficiales reflejaron que el boricua había sido descalificado bajo la regla TR17.3.3 por una supuesta infracción de carril, decisión que lo hizo caer momentáneamente al sexto puesto con 2,826 puntos, al perder las unidades obtenidas en los 400 metros.

Posteriormente, la organización rectificó la decisión, restituyó el resultado de Soto y le devolvió los 909 puntos, con lo que recuperó el liderato general del decatlón.

La infracción que inicialmente aparecía adjudicada al puertorriqueño pasó a figurar en los resultados oficiales para el mexicano Darío Rodríguez y el dominicano Ismael de los Santos.

Antes de que se produjera la confusión con los resultados, Soto se había mostrado satisfecho con su desempeño y atribuyó su progreso al trabajo realizado desde que se mudó a Portugal, donde reside junto a su esposa y entrena bajo la dirección de un nuevo entrenador.

Soto marcha en la primera posición con 4,153 puntos.
Soto marcha en la primera posición con 4,153 puntos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Primero que nada, le doy gracias a Dios porque ha sido una batalla la mudanza para Europa y ahora está dando fruto con mi entrenador, con mi esposa y el apoyo de mi familia. Me la estoy gozando, estoy contentísimo. Este año le he trabajado bien duro a la mente y está dando fruto”, expresó.

El medallista de bronce de San Salvador 2023 comenzó la competencia empatando el primer lugar de los 100 metros con el mexicano Darío Rodríguez al registrar 10.70 segundos. Luego ganó el salto de longitud con 7.52 metros, fue segundo en impulso de bala con 13.37 metros y repitió ese puesto en salto de altura al superar 1.93 metros.

En los 400 metros encontró finalmente la carrera que había buscado durante toda la temporada.

Yariel Soto tuvo un salto de altura de 1.93 metros.
Yariel Soto tuvo un salto de altura de 1.93 metros. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Por fin corrí los 400 como tenía que hacerlo, porque este año o salía demasiado rápido o demasiado lento. Eso me dio una confianza brutal. Cuanta más gente hay en el estadio, mejor”, comentó.

Con el liderato nuevamente en su poder, Soto afrontará este martes la segunda y última jornada del decatlón, que comprenderá los 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y los 1,500 metros.

“Mañana es como hoy: ejecutar evento por evento y, al favor de Dios, el resultado va a llegar. Ya lo difícil está hecho, que fue el trabajo; ahora hay que disfrutarlo y usarlo. No es por mí, es por Puerto Rico, por mi familia y por la voluntad de Dios”, afirmó.

Tags
atletismoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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