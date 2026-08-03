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¡Heliot Ramos sería un Yankee! Nueva York habría adquirido al jardinero boricua

A falta de confirmación de ambos equipos, el pelotero boricua pasaría de los Giants a la novena neoyorquina

3 de agosto de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos suma nueve jonrones en la temporada 2026. (Jeff Chiu)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Yankees de Nueva York adquirieron al jardinero puertorriqueño Heliot Ramos, de los Giants de San Francisco, según informó una fuente a Mark Feinsand, de MLB.com.

Aunque los equipos todavía no han confirmado el movimiento, Nueva York estaría enviando a San Francisco un paquete encabezado por dos de sus principales prospectos: el lanzador zurdo Henry Lalane, clasificado quinto en la organización, y el campocorto Kaeden Kent, hijo del miembro del Salón de la Fama Jeff Kent y ubicado en el puesto 13 entre los mejores prospectos de los Yankees.

Ramos, de 26 años, batea para .264 de promedio, con un porcentaje de embasamiento de .304 y slugging de .424 esta temporada. Ha conectado nueve cuadrangulares y remolcado 34 carreras, con un OPS de .728.

Seleccionado por los Giants con la decimonovena selección del sorteo de 2017, Ramos ha disputado cinco temporadas en las Mayores, todas con San Francisco. En ese lapso, acumula promedio de .257, porcentaje de embasarse de .316 y slugging de .419.

El jardinero, natural de Puerto Rico, también vistió el uniforme de la Selección Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol, por lo que su eventual llegada a Nueva York añadiría otro nombre puertorriqueño al conjunto de los Yankees.

Información de MLB.com fue utilizada en esta historia.

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BéisbolYankees de Nueva YorkGiants de San FranciscoBoricuas en Grandes Ligas
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