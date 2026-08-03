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Luis Arráez se suma a la profunda alineación de los Phillies

Filadelfia, también, adquirió a dos relevistas en transacciones con los Giants de San Francisco y Braves de Atlanta

3 de agosto de 2026 - 1:06 PM

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Luis Arráez batea para .324 previo a la acción del lunes. (Gregory Bull)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La profunda alineación ofensiva de los Phillies de Filadelfia agregó el lunes a uno de los mejores bates de las Grandes Ligas: el venezolano Luis Arráez, procedente de los Giants de San Francisco.

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El cambio aún no ha sido oficializado, aunque ambos equipos ya alcanzaron un acuerdo.

Los Phillies también adquirieron a dos lanzadores, uno de los Giants y otro en un cambio con los Mets de Nueva York.

Arráez batea para .324 previo a la acción del lunes y se integra a una alineación de los Phillies que ya cuenta con Kyle Schwarber, Trea Turner, Bryce Harper, Alec Bohm, J.T. Realmuto y Brandon Marsh.

Sin embargo, esa alineación batea colectivamente para .237, ocupa el puesto 16 en carreras anotadas esta temporada y es séptima en ponches recibidos.

El bateador zurdo, apodado “La Regadera” por su capacidad para repartir imparables por todo el terreno, solo está detrás de Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, en promedio de bateo esta temporada.

Los Phillies (59-53) ocupan actualmente uno de los tres puestos de comodín hacia la postemporada. Inician esta semana a 8.5 juegos del líder de la División Este de la Liga Nacional, los Braves de Atlanta.

Filadelfia no se limitó a adquirir bateo. También incorporó a dos relevistas.

De los Giants, los Phillies recibieron al relevista derecho Caleb Kilian como parte del cambio por Arráez. También adquirieron al relevista zurdo Brooks Raley, de los Mets.

Para adquirir a esos tres jugadores, los Phillies acordaron ceder a cuatro peloteros. Enviaron a San Francisco a su cuarto mejor prospecto, el derecho Ramón Márquez, y al también derecho Marty Gair, mientras que el jardinero John Spikerman y el derecho Luke Gabrysh fueron enviados a los Mets.

Filadelfia inicia este lunes una serie de cuatro juegos como local ante los Nationals de Washington.

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Grandes LigasPhillies de PhiladelphiaGiants de San FranciscoBéisbol
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