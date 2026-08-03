Puerto Rico avanza a la final del tenis de mesa femenino y va por el oro

Santo Domingo - El Equipo Nacional femenino de tenis de mesa quedó este lunes a un paso de recuperar el trono centroamericano y caribeño al avanzar a la final de los Juegos Santo Domingo 2026, donde tendrá una revancha ante Cuba.

Las puertorriqueñas derrotaron 3-0 a Venezuela en las semifinales y ahora buscarán desquitarse de la derrota sufrida ante las cubanas en la final de los pasados Juegos de San Salvador 2023.

“Tenemos muchos deseos de jugar esa final. Esperamos esta vez recuperar el trono que perdimos en San Salvador y estoy seguro de que así va a ser”, expresó el entrenador Bladimir Díaz.

“Tenemos a las atletas jugando muy bien y entiendo que nos vamos a quedar con ese oro”, agregó el técnico.

En el partido de dobles, Alondra Rodríguez y Brianna Burgos vencieron a Camila Obando y Roxy González por 11-2, 11-6, 3-11 y 11-9 para darle a Puerto Rico la primera victoria de la serie.

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Luego, Adriana Díaz amplió la ventaja al superar a Cristina Gómez por 11-6, 11-6 y 11-5.

Adriana Díaz en acción durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Burgos se encargó de completar la barrida al derrotar a Roxy González por 4-11, 11-6, 11-7 y 11-4.

Díaz destacó que disputar la final por la medalla de oro siempre estuvo entre los principales objetivos del equipo.

“Una de mis metas antes de empezar esto fue llegar a todas las finales e intentar siempre disputar la medalla de oro. Yo creo que hasta ahora hemos jugado súper bien. Al final del día, cuando uno se mentaliza para las cosas más fuertes, entonces en el momento se hacen más fáciles”, sostuvo la principal raqueta boricua.

Por su parte, Burgos resaltó la confianza con la que el conjunto llega al duelo por el campeonato.