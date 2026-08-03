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Puerto Rico chocará ante Colombia en el inicio de la segunda etapa del béisbol en Santo Domingo 2026

Los puertorriqueños jugarán este martes frente a los colombianos en la Súper Ronda

3 de agosto de 2026 - 12:54 PM

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La novena puertorriqueña jugará temprano (11:00 a.m.) en la jornada del martes. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico abrirá el martes su participación en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Colombia a las 11:00 a.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La novena puertorriqueña continuará su calendario el miércoles, cuando se mida a Nicaragua desde las 3:00 p.m., y cerrará esta fase el jueves, también a las 3:00 p.m., frente a Panamá.

Todos los encuentros se disputarán en el mismo parque.

Los boricuas avanzaron a la Súper Ronda tras finalizar segundos en el Grupo A con marca de 2-1. Cuba dominó el grupo con récord perfecto de 3-0, mientras que República Dominicana concluyó tercero con foja de 1-2 y Curazao terminó con 0-3.

En el Grupo B, Panamá terminó invicto con 3-0, seguido por Nicaragua (2-1) y Colombia (1-2), novenas que también aseguraron su clasificación.

La emoción se apoderó de las jugadoras puertorriqueñas, que no pudieron contener las lágrimas tras conquistar la medalla de oro.Las boricuas suben a lo más alto del podio en Santo Domingo 2026.Camila De Pool ataca el canasto.
1 / 22 | En imágenes: Puerto Rico se viste de oro en Santo Domingo. La emoción se apoderó de las jugadoras puertorriqueñas, que no pudieron contener las lágrimas tras conquistar la medalla de oro. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

México, por su parte, concluyó en el último puesto con marca de 0-3.

De acuerdo con el reglamento del torneo, los resultados obtenidos entre los equipos clasificados durante la fase de grupos se arrastran a esta ronda, por lo que Puerto Rico comenzará esta etapa con récord de 1-1, luego de vencer a República Dominicana y caer ante Cuba.

Al concluir la fase, los dos mejores conjuntos en la clasificación general lucharán por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por la presea de bronce. Ambos choques están programados para el viernes.

Entretanto, México y Curazao, se enfrentarán este lunes por las posiciones siete y ocho del torneo.

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BéisbolSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePuerto Rico
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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