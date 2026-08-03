Puerto Rico chocará ante Colombia en el inicio de la segunda etapa del béisbol en Santo Domingo 2026
Los puertorriqueños jugarán este martes frente a los colombianos en la Súper Ronda
3 de agosto de 2026 - 12:54 PM
3 de agosto de 2026 - 12:54 PM
Santo Domingo - Puerto Rico abrirá el martes su participación en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Colombia a las 11:00 a.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
La novena puertorriqueña continuará su calendario el miércoles, cuando se mida a Nicaragua desde las 3:00 p.m., y cerrará esta fase el jueves, también a las 3:00 p.m., frente a Panamá.
Todos los encuentros se disputarán en el mismo parque.
Los boricuas avanzaron a la Súper Ronda tras finalizar segundos en el Grupo A con marca de 2-1. Cuba dominó el grupo con récord perfecto de 3-0, mientras que República Dominicana concluyó tercero con foja de 1-2 y Curazao terminó con 0-3.
En el Grupo B, Panamá terminó invicto con 3-0, seguido por Nicaragua (2-1) y Colombia (1-2), novenas que también aseguraron su clasificación.
México, por su parte, concluyó en el último puesto con marca de 0-3.
De acuerdo con el reglamento del torneo, los resultados obtenidos entre los equipos clasificados durante la fase de grupos se arrastran a esta ronda, por lo que Puerto Rico comenzará esta etapa con récord de 1-1, luego de vencer a República Dominicana y caer ante Cuba.
Al concluir la fase, los dos mejores conjuntos en la clasificación general lucharán por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por la presea de bronce. Ambos choques están programados para el viernes.
Entretanto, México y Curazao, se enfrentarán este lunes por las posiciones siete y ocho del torneo.
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