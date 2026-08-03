Puerto Rico chocará ante Colombia en el inicio de la segunda etapa del béisbol en Santo Domingo 2026

Santo Domingo - Puerto Rico abrirá el martes su participación en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Colombia a las 11:00 a.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La novena puertorriqueña continuará su calendario el miércoles, cuando se mida a Nicaragua desde las 3:00 p.m., y cerrará esta fase el jueves, también a las 3:00 p.m., frente a Panamá.

Todos los encuentros se disputarán en el mismo parque.

Los boricuas avanzaron a la Súper Ronda tras finalizar segundos en el Grupo A con marca de 2-1. Cuba dominó el grupo con récord perfecto de 3-0, mientras que República Dominicana concluyó tercero con foja de 1-2 y Curazao terminó con 0-3.

En el Grupo B, Panamá terminó invicto con 3-0, seguido por Nicaragua (2-1) y Colombia (1-2), novenas que también aseguraron su clasificación.

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1 / 22 | En imágenes: Puerto Rico se viste de oro en Santo Domingo. La emoción se apoderó de las jugadoras puertorriqueñas, que no pudieron contener las lágrimas tras conquistar la medalla de oro. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 22 En imágenes: Puerto Rico se viste de oro en Santo Domingo La emoción se apoderó de las jugadoras puertorriqueñas, que no pudieron contener las lágrimas tras conquistar la medalla de oro. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

México, por su parte, concluyó en el último puesto con marca de 0-3.

De acuerdo con el reglamento del torneo, los resultados obtenidos entre los equipos clasificados durante la fase de grupos se arrastran a esta ronda, por lo que Puerto Rico comenzará esta etapa con récord de 1-1, luego de vencer a República Dominicana y caer ante Cuba.

Al concluir la fase, los dos mejores conjuntos en la clasificación general lucharán por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por la presea de bronce. Ambos choques están programados para el viernes.