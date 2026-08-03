Yarimar Mercado vuelve a reinar y revalida el oro en Santo Domingo

La tiradora Yarimar Mercado ganó este lunes una medalla de oro para Puerto Rico en el tiro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y, de esta manera, revalidó su campeonato regional.

Mercado se impuso en la prueba de rifle a tres posiciones, la misma modalidad en la que conquistó el oro en San Salvador 2023.

Al igual que en la pasada edición de los Juegos, la puertorriqueña aseguró el título en la octava y última serie de disparos.

Mercado llegó a esa ronda con 329.6 puntos, por debajo de los 330.9 de Jasmine Matta, de Guatemala. Sin embargo, la olímpica logró superar a la guatemalteca en la serie decisiva para tomar el primer lugar.

La egresada de la Escuela del Albergue Olímpico terminó la competencia con 339.0 puntos, mientras que Matta acumuló 338.0 para quedarse con la medalla de plata. El bronce fue para la mexicana Eréndira Barba.

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Mercado también llegó a ocupar el quinto lugar después de las primeras tres series de disparos, antes de comenzar su remontada hacia la cima.