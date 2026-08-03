Puerto Rico derrota a México y avanza a la final del 3x3

Santo Domingo - El Equipo Nacional masculino de baloncesto 3x3 avanzó este lunes a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 21-7 a México en el Malecón Deportivo.

Con el triunfo, los campeones defensores quedaron a una victoria de revalidar el título conquistado en San Salvador 2023.

Ángel Matías encabezó la ofensiva puertorriqueña frente a los mexicanos con ocho puntos, seguido por Antonio Ralat, quien aportó siete unidades.

Puerto Rico disputará el partido por la medalla de oro a las 5:55 p.m. contra el ganador del duelo entre República Dominicana y Guatemala.

Por su parte, la selección femenina disputará el partido por la medalla de bronce tras caer 21-9 ante República Dominicana.