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Puerto Rico derrota a México y avanza a la final del 3x3

Los campeones defensores disputarán el duelo por el título de Santo Domingo 2026

3 de agosto de 2026 - 3:38 PM

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Ángel Matías lideró la ofensiva de Puerto Rico con ocho tantos. (FBPUR)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El Equipo Nacional masculino de baloncesto 3x3 avanzó este lunes a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 21-7 a México en el Malecón Deportivo.

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Con el triunfo, los campeones defensores quedaron a una victoria de revalidar el título conquistado en San Salvador 2023.

Ángel Matías encabezó la ofensiva puertorriqueña frente a los mexicanos con ocho puntos, seguido por Antonio Ralat, quien aportó siete unidades.

Puerto Rico disputará el partido por la medalla de oro a las 5:55 p.m. contra el ganador del duelo entre República Dominicana y Guatemala.

Por su parte, la selección femenina disputará el partido por la medalla de bronce tras caer 21-9 ante República Dominicana.

Las boricuas buscarán asegurar un lugar en el podio a las 4:20 p.m., cuando se enfrenten al perdedor de la semifinal entre Venezuela y El Salvador.

Tags
BaloncestoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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