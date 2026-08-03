El tenis de mesa masculino se queda con el bronce en Santo Domingo 2026

El Equipo Nacional masculino de tenis de mesa se quedó este lunes con una de las dos medallas de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 3-2 ante Cuba en las semifinales.

Con el resultado, Puerto Rico no pudo revalidar el campeonato conquistado en San Salvador 2023. Ángel Naranjo fue el único jugador que repitió de aquel equipo, mientras que Enrique Ríos, Steven Moreno y Jabdiel Torres hicieron su debut en esta justa regional.

“Jugamos un gran tenis de mesa. Creo que lo dimos todo en la mesa. Estoy muy contento con el desempeño de los muchachos. Esta es nuestra primera experiencia, tanto mía como entrenador como del núcleo grande del equipo. No es que estemos complacidos. Es un traguito un poco amargo, pero sé que todavía falta torneo y esto está empezando”, expresó a este medio el entrenador nacional, Edgardo Velázquez.

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“Tenemos sentimientos encontrados”, agregó.

Puerto Rico arrancó en desventaja cuando la dupla de Moreno y Torres cayó ante Andy Pereira y Jorge Campos en el partido de dobles, por marcadores de 8-11, 15-13 y 10-12.

La respuesta puertorriqueña llegó de inmediato. Naranjo derrotó 3-1 a Adrián Pérez, con parciales de 11-5, 5-11, 12-10 y 11-8, para igualar el enfrentamiento.

Moreno puso entonces a Puerto Rico a las puertas de la final al imponerse 3-1 sobre Campos. El boricua ganó un disputado primer parcial, 12-10; cedió el segundo, 14-16; y luego aseguró la victoria con sets de 11-8 y 11-7 para darle ventaja de 2-1 al conjunto puertorriqueño.

Sin embargo, Cuba reaccionó en el cuarto partido. Pereira superó a Naranjo en cinco parciales, por 11-6, 7-11, 12-10, 9-11 y 11-7, para igualar nuevamente la serie y llevarla al encuentro decisivo.

“En los momentos claves los cubanos mantuvieron la calma, en especial el veterano Andy Pereira, que mis respetos tiene. Siguió ahí batallando y pudo sacarle el juego a nuestra mejor raqueta y nuestro mejor exponente ahora mismo, que es Naranjo. Yo creo que ese fue el juego clave del partido y gracias a él están en la final”, comentó Velázquez.

En el encuentro decisivo, Pérez dominó a Torres en sets corridos, por 11-9, 11-4 y 11-6, para sellar el triunfo cubano y dejar a Puerto Rico con la medalla de bronce.