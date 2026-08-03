Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
3 de agosto de 2026
87°Lluvias dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Red Sox adquieren a Adley Rutschman y refuerzan su receptoría

Boston suma al tres veces seleccionado al Juego de Estrellas en plena carrera por la postemporada

3 de agosto de 2026 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El receptor Adley Rutschman llega a unos Red Sox, el equipo más caliente de las Grandes Ligas, que vienen de barrer a los Dodgers de Los Ángeles en una serie de tres partidos. (Gerald Herbert)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Red Sox de Boston adquirieron este lunes al receptor estrella de los Orioles de Baltimore, Adley Rutschman, con miras a continuar su avance hacia la postemporada.

RELACIONADAS

Boston es el equipo más caliente de las Grandes Ligas. Viene de barrer a los Dodgers de Los Ángeles en una serie de tres juegos el pasado fin de semana y actualmente ocupa uno de los tres puestos de wild card de la Liga Americana.

Previo al cambio, los Red Sox compartían la receptoría entre Carlos Narváez y Connor Wong. Narváez fue incluido en el canje y pasó a Baltimore como parte de la transacción por Rutschman.

Incluyendo la actual temporada, Rutschman ha sido seleccionado tres veces al Juego de Estrellas en sus cinco temporadas en las Grandes Ligas. Además, terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana en 2022.

Sin embargo, Rutschman ha visitado tres veces la lista de lesionados en 2026, incluida una estadía que comenzó el 17 de junio luego de sufrir una lesión en una muñeca durante un partido contra los Astros de Houston.

Según informes, Rutschman podría regresar a la acción a mediados de agosto.

Además de Narváez, los Red Sox enviaron a los Orioles a los lanzadores derechos Anthony Eyanson y Kyson Witherspoon, al jardinero Enddy Azócar y a un jugador que será nombrado posteriormente.

Boston también adquirió al receptor Jake Rogers y una suma de dinero como parte de la transacción.

Tags
Red Sox de BostonGrandes LigasMLBBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: