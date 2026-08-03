Los Red Sox adquieren a Adley Rutschman y refuerzan su receptoría

Los Red Sox de Boston adquirieron este lunes al receptor estrella de los Orioles de Baltimore, Adley Rutschman, con miras a continuar su avance hacia la postemporada.

Boston es el equipo más caliente de las Grandes Ligas. Viene de barrer a los Dodgers de Los Ángeles en una serie de tres juegos el pasado fin de semana y actualmente ocupa uno de los tres puestos de wild card de la Liga Americana.

Previo al cambio, los Red Sox compartían la receptoría entre Carlos Narváez y Connor Wong. Narváez fue incluido en el canje y pasó a Baltimore como parte de la transacción por Rutschman.

Incluyendo la actual temporada, Rutschman ha sido seleccionado tres veces al Juego de Estrellas en sus cinco temporadas en las Grandes Ligas. Además, terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana en 2022.

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Sin embargo, Rutschman ha visitado tres veces la lista de lesionados en 2026, incluida una estadía que comenzó el 17 de junio luego de sufrir una lesión en una muñeca durante un partido contra los Astros de Houston.

Según informes, Rutschman podría regresar a la acción a mediados de agosto.

Además de Narváez, los Red Sox enviaron a los Orioles a los lanzadores derechos Anthony Eyanson y Kyson Witherspoon, al jardinero Enddy Azócar y a un jugador que será nombrado posteriormente.