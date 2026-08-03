¡Oro y revancha! Adriana Díaz y la nueva generación devuelven a Puerto Rico al trono

Santo Domingo - El Equipo Nacional de tenis de mesa femenino recuperó este lunes la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse 3-0 sobre Cuba en la final.

Las boricuas cobraron así revancha de la derrota sufrida ante las cubanas en el partido por el campeonato de San Salvador 2023.

La victoria también marcó el regreso de Puerto Rico a lo más alto del podio en la justa regional, respaldado por una combinación del liderazgo de Adriana Díaz y el aporte de la nueva generación, encabezada por Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez.

“Muy feliz que ganamos 3-0. Fue un partido muy reñido. Habíamos perdido la vez pasada contra Cuba, así que nos quedamos un poquito picaditas. Estamos felices”, expresó Díaz a este medio tras conquistar el oro.

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“Yo las he visto a todas crecer. Ya lo de veterana se está haciendo realidad. He visto cómo se desempeñan y he visto que tienen el mismo compromiso, al igual que yo, con Puerto Rico y con lo que hacemos con la camisa. Esas nenas han demostrado que lo hacen muy bien y que representan a Puerto Rico como se merece”, agregó la raqueta número uno del país.

Puerto Rico tomó ventaja en la serie cuando la dupla de Burgos y Meléndez superó a Estela Crespo y Daniela Fonseca por parciales de 11-9, 7-11, 11-5 y 11-6.

Luego, Díaz amplió la ventaja al dominar sin contratiempos a Rosalba Aguiar por 11-5, 11-3 y 11-5.

Alondra Rodríguez y Brianna Burgos durante la acción centroamericana. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El punto decisivo llegó en el tercer encuentro, cuando Burgos protagonizó un dramático triunfo sobre Fonseca. La puertorriqueña venció a la cubana por 11-5, 6-11, 14-12, 4-11 y 12-10 para sellar la victoria y devolverle a Puerto Rico el campeonato regional.

“Me siento feliz con este relevo, aunque Adriana está todavía. Me siento contenta con todo lo que hice. Estoy muy orgullosa de todas”, dijo, por su parte, Burgos.

“Cuando caí 8-4 (en el quinto parcial), yo dije: ‘Tengo que mantenerme tranquila. Yo sé lo que tengo que hacer’. Pensé que si la forzaba una o dos veces, ella iba a empezar a dudar y yo iba a poder hacer el ‘come back’”, relató sobre el desenlace del encuentro que selló la medalla de oro para Puerto Rico.

Con los sentimientos a flor de piel, Díaz aseguró que disfruta acompañar a sus compañeras de equipo a experimentar las mismas sensaciones que ella ha vivido desde Veracruz 2014.