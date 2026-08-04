Puerto Rico con plata para los hombres y bronce para las mujeres en el baloncesto 3x3

Santo Domingo - El Equipo Nacional femenino de baloncesto 3x3 cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la conquista de la medalla de bronce, tras derrotar este lunes 14-11 a El Salvador en el Malecón Deportivo.

Las puertorriqueñas reaccionaron luego de caer en las semifinales ante las anfitrionas de República Dominicana, 21-9.

“Han sido muchas emociones mezcladas, porque uno siempre aspira a la de oro, pero el no tener la oportunidad y, aun así, poder darle a Puerto Rico una medalla más ha sido bien gratificante”, compartió la dirigente del conjunto, Rodsan Rodríguez, con este medio.

“Nosotras estamos bien contentas con el resultado y aceptamos la voluntad de Dios”, agregó Rodríguez.

Adryana Quezada encabezó la ofensiva boricua con seis puntos, mientras que Leigha Brown aportó cuatro para respaldar el triunfo.

Puerto Rico también fue más eficiente en sus tiros de campo, al convertir el 36% de sus intentos, en comparación con el 32% de las salvadoreñas.

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“Al equipo solo le falta practicar y jugar muchos torneos juntas para que puedan entender del todo lo que es esta disciplina. Dos de ellas (Giovanna Ríos y Leigha Brown) nunca habían participado y, aun así, lograron hacer el trabajo”, sentenció Rodríguez.

Por El Salvador, Hillary Martínez lideró la ofensiva con ocho tantos.

Plata en el masculino

Por otro lado, el Equipo Nacional masculino de baloncesto 3x3 conquistó este lunes la medalla de plata tras caer 18-16 ante República Dominicana.

Los boricuas, que buscaban revalidar el campeonato conquistado en San Salvador 2023, comenzaron con una ventaja de cinco puntos, pero los anfitriones reaccionaron y tomaron el control del partido.

Jorge Matos lideró la ofensiva puertorriqueña con siete puntos, seguido por Ángel Matías, con cuatro. Por República Dominicana, Rayner Moquete anotó ocho tantos.

“Lo dimos todo en la cancha. Nos vamos con la cabeza en alto. Una medalla más para Puerto Rico siempre es importante”, expresó Matías.