Resumen Mundial de Fútbol: Suecia aplasta a Túnez y Costa de Marfil derrota al 90′ a Ecuador

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Monterrey, México — Yasin Ayari anotó dos veces y Suecia demostró que merece estar en el Mundial de 2026, al aplastar el domingo por la noche 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del Grupo F.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres aportaron un gol y una asistencia cada uno, en tanto que Mattias Svanberg también marcó por Suecia, que llegó ubicada en el 39no puesto del ranking de la FIFA y se perdió el Mundial de 2022 después de llegar a los cuartos de final hace ocho años en Rusia.

Omar Rekik anotó por Túnez, 45.º del escalafón y que disputa su séptimo Mundial pero que nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos.

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Los equipos mejor clasificados del grupo, Holanda y Japón, empataron 2-2 más temprano el domingo en Arlington, Texas.

Ayari abrió y cerró el marcador para los suecos en el Estadio de Monterrey con goles de larga distancia a los siete minutos y en el tiempo añadido del segundo tiempo. Fue mesurado en su celebración del primer gol, levantando las manos en señal de respeto por el país donde nació su padre.

Isak anotó su 18vo gol internacional a los 30 minutos, cuando Gyökeres encontró en un contragolpe al delantero del Liverpool — quien estuvo fuera gran parte de la temporada pasada por una fractura de pierna. Isak recortó hacia adentro y descargó un tiro rasante que pasó entre las manos del arquero tunecino Mouhib Chamakh, quien tuvo dificultades toda la noche.

Isak dijo que él y Gyökeres “tienen cualidades bastante diferentes, lo cual es muy beneficioso para el equipo”.

“Podemos aportar diferentes tipos de ataques”, añadió.

Diallo le da el triunfo a Costa de Marfil

Filadelfia — Ecuador arribó al Mundial montado en una estupenda racha y con ambiciones de que un plantel talentoso lo conduzca a alturas inéditas. Costa de Marfil arribó con la misión de avanzar a la fase de eliminación directa, después de tres intentos fallidos.

Solo los africanos parecieron acercarse a su meta el domingo.

Amad Diallo marcó a los 90 minutos para que Costa de Marfil superara 1-0 a Ecuador y le bajara los ánimos a la selección que ocupó el segundo sitio de la eliminatoria sudamericana al Mundial.

Los dos equipos estrellaron el balón tres veces contra el travesaño antes de que el extremo del Manchester United, que entró como suplente a los 56 minutos, rompiera el empate con un zurdazo desde dentro del área que batió al portero Hernán Galíndez, quien se lanzó en vano.

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Japón empata con Holanda

Arlington, Texas — Nunca subestimes la templanza de un japonés.

Japón estuvo dos veces en desventaja y terminó festejando como un triunfo el empate agónico 2-2 ante la tres veces subcampeona mundial Holanda el domingo en el estreno de ambos equipos en el Mundial.

La mejor selección que nunca ha ganado un Mundial y la potencia asiática que aspira a quebrar el umbral de los octavos de final por primera vez en su historia arrancaron a ritmo de amistoso y se guardaron las emociones para el epílogo del primer partido del Grupo F, que se presenta como uno de los más cerrados del certamen. Suecia y Túnez jugaban más tarde en Monterrey, México.

Los goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville le permitieron a Holanda tomar el mando en el marcador en dos ocasiones, pero Keito Nakamura y Daichi Kamada salvaron la ropa de los japoneses en una secuencia de 38 minutos vibrantes en el Estadio de los Cowboys de Dallas, un recinto techado de fútbol americano que ofrece a los espectadores ubicados en las gradas más altas la posibilidad de seguir el partido por una pantalla gigante de alta definición que cuelga del techo.