Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

España inicia su camino como favorita; Irán debuta en Los Ángeles

Dos selecciones con realidades opuestas arrancan su participación en la cita mundialista de Norteamérica

14 de junio de 2026 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El atacante español Lamine Yamal durante un entrenamiento previo al Mundial. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Es inconcebible asimilar el hecho de que España llega a este Mundial sin una victoria en rondas de eliminación directa desde que derrotó a Holanda en la final de 2010 en Sudáfrica para estampar la primera estrella de campeón en su escudo.

RELACIONADAS

La Roja fue eliminada en fase de grupos mientras intentaba defender su título mundialista en 2014 y sucumbió —por la vía de los penales— en los octavos de final contra la anfitriona Rusia en 2018. Cuatro años después fue Marruecos en Catar.

Aupada por su condición de actual campeona de Europa, España viajó a Norteamérica con el traje de favorita al título.

Su primer examen llega el lunes en Atlanta ante Cabo Verde, uno de los cuatro debutantes absolutos en este torneo ampliado a 48 equipos.

“Lo del favoritismo es un poco un recurso literario ¿qué significa en el deporte? Te sitúa entre los posibles candidatos, pero solo gana uno”, comentó el seleccionador español Luis De La Fuente. “No recuerdo un Mundial con tantos candidatos reales. Nosotros andamos con mucha humildad... el de Cabo Verde es el partido más importante del Mundial e iremos paso a paso”.

Consagrarse en la Eurocopa de 2024 hizo resurgir a España como potencia, conquistando su primer gran título desde que la generación dorada de sus virtuosos mediocampistas Andrés Iniesta y Xavi Hernández alzó tres copas sucesivamente: la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012.

Preservando su sello de juego directo y vertical, una generación de nuevos talentos emergió para volver a la cima.

La identidad de ese equipo partió del motor de Rodri Hernández, el volante del Manchester City que acabó recibiendo el Balón de Oro tras sus prestaciones en la Euro de Alemania.

A España le sobran mediocampistas: Pedri, el habilidoso conductor del Barcelona, junto a su compañero de club Gavi Páez; Fabián Ruiz, doble campeón de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain; y Mikel Merino y Martín Zubimendi, campeones de la Premier con Arsenal.

“Creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo”, declaró De La Fuente, maravillado por la riqueza que tiene a disposición. “Tenemos al Balón de Oro, a Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi. ¿A quién quito? Habrá futbolistas muy buenos que a veces se tendrán que quedar sin jugar”-

Y no hay que olvidarse de Lamine Yamal y Nico Williams, los dos extremos que aportan una explosividad extraordinaria.

Debuta Irán

Sumido desde febrero en una guerra con Estados Unidos —uno de los tres anfitriones del Mundial—, la cuarta presencia consecutiva de Irán estuvo en duda. Decidieron cambiar de base el mes pasado, optando por instalarse en Tijuana, México en lugar de Tucson, Arizona.

Cruzarán la frontera para enfrentar a Nueva Zelanda en el espectacular SoFi Stadium a las afueras de Los Ángeles.

Nueva Zelanda anhela que su tercer Mundial depare en su primera victoria luego de fugaces participaciones en 1982 y 2010. El hombre más señalado es el zaguero Tim Payne, hecho famoso por una idea del influencer argentino Valen Scarsini.

Tags
Mundial de Fútbol 2026EspañaIránFútbol profesional
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: