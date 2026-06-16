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Mbappé firma un doblete y supera a Pelé y a Messi en goles en Copas del Mundo

El astro francés ayudó a Francia a debutar con una victoria 3-1 sobre Senegal

16 de junio de 2026 - 5:56 PM

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Kylian Mbappé celebra su primero de dos goles en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal este martes en Nueva York. (Frank Franklin II/The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

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Kylian Mbappé anotó el martes sus goles número 13 y 14 en Copas del Mundo, superando a Pelé, Lionel Messi y a su compatriota Just Fontaine, y empatando en el tercer lugar de máximos goleadores en la historia del torneo.

Mbappé marcó su primer gol en el minuto 66 de la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal, tras varias ocasiones claras de gol que el portero Édouard Mendy le había desperdiciado, incluso en la segunda mitad.

Messi jugará este martes en la noche en el debut de Argentina en el Mundial.

Además, Mbappé estableció un récord goleador para la selección francesa.

“Juego para hacer historia con mi país y ayudar a mi equipo a ganar el Mundial”, declaró Mbappé.

Bradley Barcola salió de la banca y firmó el otro gol de Francia, que fue de menos a más ante un rival africano que pagó caro el desperdiciar dos ocasiones clarísimas en la primera parte.

Mbappé no tuvo problemas para encontrar espacios entre los defensores senegaleses en varias ocasiones durante los primeros 14 minutos. Sin embargo, estuvo impreciso con el balón durante gran parte del resto de la primera mitad, hasta que él y sus compañeros comenzaron a compenetrarse.

Volvió a marcar desde larga distancia en el tiempo de descuento, sumando dos goles en el partido y 58 en partidos internacionales, superando así el récord de la selección que ostentaba Olivier Giroud.

En su tercera Copa del Mundo, Mbappé, de 27 años, está ahora empatado con el alemán Gerd Müller y a un gol del brasileño Ronaldo. El récord lo ostenta el alemán Miroslav Klose con 16 goles en Copas del Mundo.

Mbappé ayudó a Francia a ganar el título de la Copa del Mundo en 2018 y a llegar a la final en 2022, cuando recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador.

Junto a Désiré Doué y el vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Francia llegó al torneo de este año como una de las favoritas junto con España.

Mbappé marcó 25 goles la temporada pasada con el Real Madrid.

Tags
Kylian MbappéFranciaSenegalMundial de Fútbol 2026
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