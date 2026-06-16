Agenda del día en el Mundial de Fútbol 2026: Francia y Argentina encabezan la jornada
Potencias y figuras importantes del fútbol mundial protagonizan una fecha repleta de duelos atractivos
16 de junio de 2026 - 8:58 AM
16 de junio de 2026 - 8:58 AM
La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este martes su fase de grupos con una cartelera cargada de emociones y enfrentamientos de gran interés para los fanáticos alrededor del mundo.
La jornada comenzará a las 2:30 de la tarde (hora de Puerto Rico) con el duelo entre la favorita Francia ante Senegal, un choque que promete intensidad desde el primer minuto. Los franceses buscarán imponer su experiencia internacional, mientras que los africanos intentarán dar la sorpresa con su velocidad y talento ofensivo.
“Les Bleus” llegan a su tercer Mundial consecutivo como uno de los equipos a vencer, respaldados por un formidable tridente ofensivo encabezado por Kylian Mbappé, acompañado por el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y la joven promesa Désiré Doué.
Más tarde, a las 5:30 de la tarde, será el turno de Irak y Noruega, dos selecciones que aspiran a sumar puntos importantes en sus respectivas aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El onceno noruego es liderado por Erling Haaland, del Manchester City.
La acción continuará a las 8:30 de la noche cuando la campeona Argentina enfrente a Argelia. La albiceleste parte también como una de las favoritas del torneo y buscará confirmar su condición ante una selección argelina que intentará complicar el panorama del conjunto sudamericano. Será la sexta y última Copa del Mundo para el legendario Lionel Messi.
La jornada cerrará a las 11:30 de la noche con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, un compromisos clave para ambos equipos en la lucha por mantenerse con opciones de clasificación.
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