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Agenda del día en el Mundial de Fútbol 2026: Francia y Argentina encabezan la jornada

Potencias y figuras importantes del fútbol mundial protagonizan una fecha repleta de duelos atractivos

16 de junio de 2026 - 8:58 AM

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Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Désiré Doué, de Francia, de izquierda a derecha, disputan el balón durante una sesión de entrenamiento en el marco de la Copa Mundial de la FIFA, en el campamento base de la selección francesa en Waltham, Massachusetts. (Martin Meissner)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este martes su fase de grupos con una cartelera cargada de emociones y enfrentamientos de gran interés para los fanáticos alrededor del mundo.

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La jornada comenzará a las 2:30 de la tarde (hora de Puerto Rico) con el duelo entre la favorita Francia ante Senegal, un choque que promete intensidad desde el primer minuto. Los franceses buscarán imponer su experiencia internacional, mientras que los africanos intentarán dar la sorpresa con su velocidad y talento ofensivo.

Les Bleus” llegan a su tercer Mundial consecutivo como uno de los equipos a vencer, respaldados por un formidable tridente ofensivo encabezado por Kylian Mbappé, acompañado por el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y la joven promesa Désiré Doué.

Más tarde, a las 5:30 de la tarde, será el turno de Irak y Noruega, dos selecciones que aspiran a sumar puntos importantes en sus respectivas aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El onceno noruego es liderado por Erling Haaland, del Manchester City.

La acción continuará a las 8:30 de la noche cuando la campeona Argentina enfrente a Argelia. La albiceleste parte también como una de las favoritas del torneo y buscará confirmar su condición ante una selección argelina que intentará complicar el panorama del conjunto sudamericano. Será la sexta y última Copa del Mundo para el legendario Lionel Messi.

La jornada cerrará a las 11:30 de la noche con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, un compromisos clave para ambos equipos en la lucha por mantenerse con opciones de clasificación.

La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos.Erling Haaland, delantero de Noruega, va camino de romper hitos goleadores en la Liga de Campeones y la Liga Premier, y ya superó registros establecidos por Messi.Cristiano Ronaldo tiene un resumé de logros a sus 41 años, pero todavía no ha conseguido un título en un Mundial con Portugal, con la que tiene 143 goles, récord en el fútbol internacional.
1 / 15 | En imágenes: las figuras a seguir en la Copa del Mundo de la FIFA. La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos. - Gustavo Garello

Horarios

  • Francia vs. Senegal – 2:30 p.m.
  • Irak vs. Noruega – 5:30 p.m.
  • Argentina vs. Argelia – 8:30 p.m.
  • Austria vs. Jordania – 11:30 p.m.
Tags
Mundial de Fútbol 2026FranciaArgentinaNoruegaFIFA
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