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Francisco Lindor empata y anota la de la ventaja en ruta al triunfo de los Mets

Nueva York ganó por cuarta vez en los últimos cinco juegos, apenas la tercera ocasión en los pasados dos meses que logran esto

31 de julio de 2026 - 9:57 AM

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Francisco Lindor pierde control del bate al realizar un swing durante la quinta entrada del juego de los Mets ante los Marlins. (Kayla Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Luis Robert Jr. conectó un sencillo de dos carreras para coronar un rally en la octava entrada, y los Mets de Nueva York se impusieron el jueves 4-2 sobre los Marlins de Miami.

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Bo Bichette pegó un doble ante Michael Petersen (1-2) con dos outs, mientras que Carson Benge conectó un sencillo y se robó la segunda base para preparar el hit del cubano Robert, apenas su cuarto en 29 turnos al bate desde que regresó a los Mets el 20 de julio, tras una estadía de tres meses en la lista de lesionados.

Brooks Raley (5-2), un inminente agente libre y candidato a ser traspasado por los colistas Mets antes de la fecha límite del lunes, consiguió cinco outs al laborar la séptima y la octava entrada.

Devin Williams logró su decimosexto salvamento al sortear el boleto gratis otorgado al dominicano Heriberto Hernández para abrir la novena.

El boricua Francisco Lindor conectó un sencillo impulsor en la sexta por los Mets, que han ganado cuatro de cinco juegos, apenas la tercera vez en los últimos dos meses que ganan al menos cuatro encuentros en un tramo de cinco compromisos.

El sencillo de Lindor, con Francisco Álvarez en segunda base, empató la pizarra 1-1. Luego de que Bo Bichette le siguió con otro sencillo que lo adelantó hasta tercera, el boricua anotó con un elevado de sacrificio de Carson Benge, para darle la delantera 2-1 a Nueva York.

Kyle Stowers y Jakob Marsee conectaron jonrones por los Marlins, este último para empatar la pizarra 2-2 en la parte alta de la séptima entrada.

Los Marlins vieron detenida su racha de victorias en tres. Miami, que había perdido 12 compromisos consecutivos antes de barrer a Filadelfia esta semana, quedó a 2.5 juegos de los Phillies, inactivos en la jornada, y de Arizona, que ocupan los dos últimos puestos de playoffs en los wild cards de la Liga Nacional.

Los Mets siguen rezagados a 17.5 juegos del primer lugar en la División Este, con récord de 47-63, y a 10.5 del tercer y último boleto para la postemporada por vía del ‘wild card’.

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Boricuas en Grandes LigasFrancisco LindorMets de Nueva York
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