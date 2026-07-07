¿Quién es el vikingo Erling Haaland, el gigante que lidera el renacer de Noruega?

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El delantero noruego Erling Braut Haaland, quien lleva el número 9 en la camiseta, disputa en el Mundial de Fútbol 2026 la primera Copa del Mundo de su carrera.

A sus 25 años, lleva algunas temporadas consolidado como una de las grandes figuras del fútbol internacional gracias a sus actuaciones en la Bundesliga de Alemania y, actualmente, en la Premier League de Inglaterra.

Además de sus goles, Haaland comparte una curiosidad con la vallista olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn.

El atacante ha liderado a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial con siete goles en cuatro partidos, incluidos los dos que anotó el domingo frente a Brasil en el encuentro de octavos de final.

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Nacido en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba allí, Haaland mide 6′5″ y se formó en el Molde FK, de la ciudad de Molde, en Noruega, un país nórdico del norte de Europa.

Su primer gran salto en el fútbol de clubes llegó en 2019, cuando fichó por el Red Bull Salzburg, de Austria. Allí llamó la atención de las principales ligas europeas tras marcar 29 dianas en 27 partidos.

Ese mismo año fue transferido al Borussia Dortmund, de la Bundesliga alemana, donde confirmó su crecimiento al anotar 86 tantos en 89 partidos entre 2020 y 2022.

En 2022 dio el salto a la Premier League al firmar con el Manchester City que hasta este año fue dirigido por el legendario Pep Guardiola, donde compartió vestuario con figuras presentes en este Mundial como el belga Kevin De Bruyne y el español Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, entre muchísimas figuras más.

El impacto de Haaland en el City fue inmediato. Bajo la dirección de Guardiola, ayudó al club a conquistar la Premier League 2022-23 y el histórico triplete, al ganar en la misma temporada la liga inglesa, la FA Cup y la Liga de Campeones de Europa.

Desde su llegada al Manchester City ha conquistado dos ligas inglesas y ha sido máximo goleador tres veces.

En el plano individual, Haaland suma 162 goles en 198 partidos con el City en todas las competiciones, incluidos 53 tantos en 58 encuentros de la Liga de Campeones.

Usa el apellido de su madre

En este Mundial, Haaland debutó con un cambio en el nombre que aparece en su camiseta, una decisión similar a la de la boricua (Jasmine) Camacho-Quinn, quien compite con el apellido de su madre.

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En lugar de llevar únicamente “Haaland”, el delantero luce “Braut Haaland”. “Braut” es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una exatleta que compitió en pruebas de heptatlón.

Durante su carrera en clubes utilizó únicamente el apellido paterno, Haaland. Su padre, Alf-Inge Haaland, también fue futbolista profesional y jugó en Inglaterra. Sus padres están divorciados.