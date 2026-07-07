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Bélgica exhibe su jerarquía y destroza el sueño mundialista de Estados Unidos

Los goles de De Ketelaere y Lukaku sellaron una eliminación marcada por las grietas defensivas del anfitrión

7 de julio de 2026 - 10:27 PM

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Romelu Lukaku festeja el cuarto gol de Bélgica sobre Estados Unidos. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seattle - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Las esperanzas estadounidenses de avanzar lejos en la ronda de eliminación directa del Mundial que coorganiza quedaron destrozadas el lunes, cuando Charles de Ketelaere aportó un doblete y una asistencia al triunfo de Bélgica por una goleada de 4-1 en los octavos de final.

Los Diablos Rojos desnudaron las deficiencias defensivas de los estadounidenses para instalarse en los cuartos de final. De paso, sucumbió el último coanfitrión de este Mundial que quedaba con vida, tras las eliminaciones de Canadá y México.

Aunque Estados Unidos contó con la ayuda que hizo posible la presencia del delantero estelar Folarin Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja fue levantada la víspera por la FIFA de manera controversial, fue la defensa la que flaqueó.

Los zagueros estadounidenses cometieron crasos errores en dos goles durante la primera mitad. Una pifia garrafal del portero Matt Freese les regaló a los belgas un tercer gol al comienzo de la segunda mitad.

Romelu Lukaku, quien entró como suplente en la segunda parte, anotó el último gol de Bélgica en el tercer minuto del tiempo añadido.

Malik Tillman empató el marcador 1-1 a mitad del primer tiempo con su segundo gol de tiro libre del torneo, pero los estadounidenses volvieron a verse en desventaja apenas 61 segundos después.

El entrenador Mauricio Pochettino, descargó su frustración pateando un estante frente al banquillo, lo que provocó que cuatro botellas de agua salieran volando.

Tags
Estados UnidosFútbol profesionalFIFAMundial de Fútbol 2026Bélgica
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