¿Presión política en el Mundial? La cronología del escándalo que vincula a Donald Trump con una decisión de la FIFA

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El furor en la Copa del Mundo llevó a Bélgica a cuestionar la decisión de la FIFA de no aplicar una sanción que impediría que el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, jugara el partido del lunes, mientras el presidente Donald Trump se atribuyó el mérito de haber influido en el dirigente del organismo del fútbol mundial.

La integridad en el campo del mayor evento del deporte quedó gravemente cuestionada en lo que parecía un claro caso de interferencia política. Una lectura estricta de los estatutos de la FIFA podría llevar a que Estados Unidos fuera suspendido del fútbol internacional.

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Trump defendió haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, diciendo que simplemente señaló una decisión “horrible” del árbitro por mostrarle tarjeta roja a Balogun el pasado miércoles por una entrada ilegal a un jugador de Bosnia y Herzegovina cuando Estados Unidos ganó en los dieciseisavos de final.

“Todo lo que hice fue pedir una revisión. No pensé que fuera falta”, dijo Trump a los periodistas el lunes en la Casa Blanca sobre su gestión ante Infantino, un aliado cercano, para evitar la suspensión de un partido a Balogun, algo que es obligatorio en las reglas del fútbol.

Lo que se ha convertido en una controversia histórica en los 96 años de historia de la Copa del Mundo estallaba apenas horas antes del partido entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle, con un puesto en los cuartos de final en juego.

La federación de fútbol de Bélgica dijo estar “profundamente preocupada” en un comunicado que mostraba clara frustración con la FIFA por lo que parecía una falta de buena fe en el manejo de un proceso legal urgente para apelar la decisión sobre Balogun.

El organismo europeo del fútbol, la UEFA, criticó anteriormente a la FIFA por una “decisión incomprensible e injustificable” que, según dijo, “cruzaba una línea roja” al no aplicar la sanción obligatoria de un partido a Balogun.

La decisión de la FIFA del domingo —de suspender la sanción de Balogun por un año de período de prueba— se apartó de la tradición del derecho deportivo del fútbol y recibió fuertes críticas a nivel mundial, incluso de exestrellas del Mundial y entrenadores del torneo.

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“Es una decisión mala, mala, mala, mala, mala que dañará la Copa del Mundo”, destacó el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, el domingo después de que su equipo venciera a Brasil para avanzar a cuartos de final.

1 / 8 | En imágenes: las lágrimas de Neymar tras la eliminación de Brasil. Neymar estalla en llanto tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final. - Adam Hunger 1 / 8 En imágenes: las lágrimas de Neymar tras la eliminación de Brasil Neymar estalla en llanto tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final. Adam Hunger Compartir

La UEFA, cuyas federaciones miembros incluyen a Bélgica, insistió: “A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso no.

“Cuando la certeza de las reglas ya no es garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”, señaló la UEFA, que ha chocado a menudo con Infantino durante su década al frente de la FIFA.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, añadió la UEFA, organización en la que Infantino fue secretario general entre 2009 y su elección como presidente de la FIFA en febrero de 2016.

La FIFA fue consultada el lunes para comentar las críticas de la UEFA.

El predecesor de Infantino, Sepp Blatter, quien fue apartado de su cargo en 2015 tras escándalos de corrupción, publicó el lunes en redes sociales: “Las tarjetas rojas no se revocan por llamadas políticas. Se revocan por reglas, pruebas y organismos independientes”.

Opciones legales de Bélgica

Por otro lado, los funcionarios belgas prepararon durante la noche en Seattle una apelación para obtener una audiencia con un juez de apelaciones designado por la FIFA. Dijeron que la FIFA no había proporcionado documentos clave para presentar una apelación válida.

El partido de octavos de final contra Estados Unidos está programado para comenzar a las 8:00 p.m. hora de Puerto Rico.

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“Independientemente del resultado deportivo del partido”, explicó la federación belga, “estamos profundamente preocupados por la forma en que estos acontecimientos se han desarrollado y seguiremos, en las horas, días y meses venideros, buscando todas las vías posibles para defender los principios fundamentales de ética, justicia deportiva y los intereses del fútbol en su conjunto”.

Las reglas del fútbol establecen que los equipos que alineen a un jugador no elegible pueden perder el partido por 3-0 por defecto. Bélgica primero debe apelar ante la FIFA y luego ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana, Suiza.

La entrada de Balogun

Balogun fue expulsado directamente por clavar su pie con los tacos en el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic durante una victoria 2-0 de Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

Ese tipo de entrada suele ser tarjeta roja en todas las competiciones del mundo, y Balogun podría haber esperado una sanción de dos partidos por juego brusco grave según el código disciplinario de la FIFA.

Sin embargo, desafíos similares de jugadores estrella no han sido sancionados en este Mundial —como el de Lionel Messi contra Argelia y el de Achraf Hakimi de Marruecos contra Brasil. Bernardo Silva de Portugal solo recibió tarjeta amarilla ante Congo.

“Creo que una tarjeta amarilla habría sido justa”, sugirió luego Balogun.

Intervenciones de la FIFA

Este Mundial ha sido notable porque la FIFA bajo Infantino ha parecido reescribir las normas disciplinarias incluso antes de comenzar el torneo.

Un patrón de indultos abrió la puerta a acusaciones de intervención ejecutiva en la independencia estatutaria de sus órganos judiciales, incluido el comité disciplinario que formalmente perdonó a Balogun.

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Cristiano Ronaldo fue autorizado a jugar el primer partido de Portugal en el Mundial pese a haber recibido una tarjeta roja por juego brusco grave en un partido de clasificación contra Irlanda en noviembre pasado. Golpeó a un rival con el codo.

Ronaldo cumplió su sanción obligatoria en el último partido de clasificación de Portugal, pero fue eximido de una sanción esperada de dos partidos porque la FIFA introdujo la idea de la libertad condicional. Una sanción de tres partidos se volvió menos significativa ya que dos partidos fueron aplazados durante un período de prueba de un año.

En el partido inaugural del 11 de junio, Themba Zwane de Sudáfrica recibió tarjeta roja contra México por una falta similar a la de Ronaldo, y la FIFA impuso una sanción de tres partidos sin período de prueba. Zwane no volvió a jugar en el Mundial.

Tres jugadores expulsados en partidos de clasificación el año pasado fueron sorprendentemente informados por la FIFA en mayo de que podían cumplir sus sanciones en una competición futura en lugar de hacerlo en el Mundial, lo que era la norma establecida.

El mediocampista de Ecuador Moisés Caicedo, el defensor argentino Nicolás Otamendi y el defensor de Qatar Tarek Salman vieron sus sanciones anuladas para el Mundial.

¿Tratamiento preferencial?

Esto, dijo la FIFA en mayo, fue para asegurar que los equipos “puedan competir con sus plantillas más fuertes posibles en el mayor escenario del fútbol internacional masculino”.

La decisión sobre Balogun simplemente llevó esta política más lejos, aunque no para otros jugadores expulsados hasta ahora que estaban obligados a perder al menos un partido.

“Es un principio incorporado en las regulaciones, que no puede ser objeto de excepciones”, destacó la UEFA, “y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y han cumplido regularmente su suspensión”.