La revancha de Osaka: poder, emoción y redención en Wimbledon

Cuando la potencia se enfrenta a la potencia, dar el primer golpe a veces puede ser la clave.

En un duelo entre dos de las tenistas con la pegada más potentes, esa fue la estrategia de Naomi Osaka contra la número uno Aryna Sabalenka en el enfrentamiento más esperado de Wimbledon hasta ahora este año.

Sabalenka había vencido a Osaka en sus tres partidos previos este año —incluido en la misma instancia del Abierto de Francia el mes pasado.

“En las canchas de arcilla sentí que ella me estaba empujando mucho hacia atrás. Yo solo intenté hacérselo a ella primero”, dijo Osaka.

Las tácticas funcionaron, y Osaka superó el domingo 6-2, 7-6 (2) a la número uno Aryna Sabalenka para alcanzar los cuartos de final de Wimbledon por primera vez.

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El ritmo de juego y los golpes planos de fondo de Osaka abrumaron a Sabalenka.

“Obviamente somos grandes pegadoras. No es como si fuera a empezar a correr por toda la cancha tratando de provocar un error de ella . Solo puedo enfocarme en mis fortalezas”, agregó Osaka.

“Solo intenté sacar realmente bien, porque es césped. También intenté tomar la ventaja en los intercambios primero”.

Pero esta vez Sabalenka no pudo manejar el ritmo y los golpes planos desde el fondo de la cancha de Osaka, que tuvieron un impacto aún mayor de lo habitual porque sus pelotas volaron por el aire más rápido en el día más cálido del torneo hasta ahora.

La temperatura durante el partido alcanzó los 28 grados Celsius.

“Me superó con potencia. Sentí que fue un nivel increíble por su parte”, reconoció Sabalenka.

Además de París, Sabalenka también derrotó a Osaka este año en Indian Wells, California, y en Madrid.

“Eso fue realmente horrible”, admitió Osaka. “Así que quería darle la vuelta”.

Cuando terminó, Osaka hizo algunos gestos de puño, esbozó una leve sonrisa y luego colocó su raqueta sobre su cabeza y dio una vuelta, encantada, para celebrar su primera victoria de su carrera en la Pista Central.

“Ha pasado mucho tiempo desde que me he divertido tanto en la cancha”, sostuvo Osaka. “Y hacerlo aquí, realmente significa mucho”.

Salud mental y maternidad

Fue la primera victoria de Osaka sobre una jugadora número 1 desde que venció a Ash Barty en Beijing en 2019. Eso fue antes de que la exnúmero 1 se tomara descansos del circuito para gestionar su salud mental en 2021 y por licencia de maternidad, lo que resultó en que se perdiera todo 2023.

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La hija de Osaka cumplió tres años el jueves.

Después de ser arrollada por Iga Swiatek en el Abierto de Italia en mayo, Osaka indicó que “dejó a todos fuera” de su equipo y que “literalmente solo se subió a un avión de regreso a casa”.

“No fue lo más profesional que hice”, dijo. “Me sentí realmente avergonzada por lo que hice. Así que después de eso simplemente me dije: ‘Oye, me estoy acercando a los 30, de verdad tengo que disfrutar el tiempo que tengo’. Además, obviamente el tenis es muy, muy importante para mí, pero tengo una vida fuera de eso. Tengo que valorar el tenis de la manera en que puedo, que es no dándole demasiada importancia”.

Sabalenka quiere ‘olvidarse del tenis’

Es el segundo Grand Slam consecutivo en el que Sabalenka no logra alcanzar las instancias finales, después de un sorprendente colapso ante Diana Shnaider en los cuartos de final del Abierto de Francia el mes pasado, tras lo cual Sabalenka dijo que “solo quiero dejar el tenis”.

Esta vez, Sabalenka señaló que quería ir a “emborracharse por completo, olvidarse del tenis e intentar ponerse en mejor forma”.

Sabalenka y Osaka han ganado cada una cuatro títulos de Grand Slam y todos sus trofeos grandes han llegado en canchas duras —en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

Osaka viene de disputar la primera final sobre césped de su carrera. Tuvo que retirarse contra Karolina Muchova en Bad Homburg, Alemania, el fin de semana pasado debido a una lesión en el pie.