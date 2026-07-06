Lionel Messi y Mohamed Salah se medirán en un duelo de goleadores en el partido entre Argentina y Egipto

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Atlanta — Dos de los grandes artilleros de los últimos tiempos se citan el martes en Atlanta para el enfrentamiento entre Argentina y Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi no se aburre de batir récords en cada partido de este Mundial y alimenta la ambición de que Argentina se convierta en la primera selección que conquiste dos títulos consecutivos desde que la Brasil de Pelé lo logró en 1958 y 1962.

Mohamed Salah es el ícono de una Egipto que está cumpliendo el mejor Mundial de su historia.

Superado el tremendo susto en la ronda de dieciseisavos de final, en la que la Albiceleste se vio exigida a una prórroga para vencer 3-2 a la debutante Cabo Verde, otro equipo de África se interpone en el camino de Messi y compañía.

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“Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil”, dijo el lunes el volante argentino Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo del choque del pasado viernes en la calurosa Miami.

“Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro, y Egipto será una selección muy difícil seguramente”.

“No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos”, añadió. “A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante”.

Mohamed Salah, de la selección de Egipto, festeja su gol ante Nueva Zelanda. (Emma Peterson)

Con sus tres estrellas en la camiseta, por sus consagraciones en 1978, 1986 y 2022, Argentina ha quedado como la selección más laureada que sigue en carrera en el torneo que se celebra en Norteamérica, poniendo la vista la final que se jugará dentro de dos semanas en Nueva Jersey. Los argentinos han quedado así tras los batacazos sufridos por Brasil (5 títulos) y Alemania (4) al sucumbir ante Noruega y Paraguay en las rondas eliminatorias.

“No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera”, advirtió Paredes.

Primer jugador en la historia que marcar siete goles en dos mundiales distintos, Messi mantiene una pulseada en dos trincheras. El capitán argentino comparte con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland el liderato de la tabla de anotadores de este Mundial. Y le saca una estrecha diferencia a Mbappé por el máximo artillero en la historia del torneo, actualmente 20-19.

La victoria contra Cabo Verde fue la undécima consecutiva del equipo que dirige Lionel Scaloni, con apenas una derrota en los 19 partidos que ha disputado desde noviembre de 2024.

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1 / 8 | En imágenes: las lágrimas de Neymar tras la eliminación de Brasil. Neymar estalla en llanto tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final. - Adam Hunger 1 / 8 En imágenes: las lágrimas de Neymar tras la eliminación de Brasil Neymar estalla en llanto tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final. Adam Hunger Compartir

¿Dudas y variantes? Paredes podría ingresar al once titular por Thiago Almada y Alexis Mac Allister se adelante en el mediocampo. Lautaro Martínez pasó inadvertido como 9 ante Cabo Verde y no se descarta que Julián Álvarez, pese a que llegó al Mundial con problemas físicos, tome el puesto. También está en veremos la condición física del lateral izquierdo Facundo Medina, lo que implicaría la presencia de Nicolás Tagliafico.

Sin miedo los egipcios

Los egipcios llegan envalentonados: el triunfo por penales ante Australia tras un 1-1 en el tiempo reglamentario fue el primero que consiguen en una ronda de eliminación directa. Si destronan a Argentina en el Estadio de Atlanta, se converitirían en el quinto seleccionado africano que alcanza los cuartos de final.

Ibrahim Hassan, ayudante de campo del equipo y hermano del entrenador Hossam Hassan, se expresó desafiante previo al encuentro en un duelo que se jugará bajo techo.

“No vemos a Messi. Le decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival”, dijo Hassan al canal noticioso egipcio Sada al-Balad. “Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense”.

Egipto no es solo Salah. Omar Marmoush, el centrodelantero del Manchester City, espera expectante para dejar su huella.

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