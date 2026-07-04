Mohamed Salah y Egipto logran su primera victoria en fase de eliminación directa en Mundiales

No importa lo que Mohamed Salah decida sobre su futuro con el fútbol egipcio —más Mundiales o no— el delantero estelar puede decir que fue el capitán en la primera victoria de su país en la fase de eliminación directa.

Hossam Abdelmaguid convirtió el penal decisivo en la tanda, y Egipto emergió victorioso en una fase de ganar o morir en el Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia desde los 11 pasos tras un empate 1-1.

El arquero australiano Mathew Ryan no pudo atajar ninguno de los cuatro lanzamientos de Egipto tras reemplazar al titular Patrick Beach hacia el final de la prórroga.

La victoria se cristalizó en el cuarto Mundial de Egipto, el primero con un cuadro ampliado a 48 selecciones. Australia ha perdido sus tres duelos en la fase de eliminación directa.

Acto seguido, Egipto enfrentará a la campeona defensora Argentina o al debutante Cabo Verde en los octavos de final, el martes en Atlanta.

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“Mi sensación hoy es que esto es increíble”, dijo Salah, el exastro del Liverpool de 34 años, quien está a un tanto del récord egipcio de 69 internacionales del actual entrenador de la selección Hossam Hassan. “Siempre me gusta ver a los chicos felices y disfrutando el momento. Nada puede igualar eso. Así que hoy fue uno de los mejores días de mi vida”.

Harry Soutar abrió la tanda al fallar con un disparo altísimo para Australia, y Lucas Herrington, de 18 años, estrelló el balón en el travesaño en el cuarto intento, lo que dejó servido el penal definitivo de Abdelmaguid para los Faraones.

Abdelmaguid, de 25 años y que no tiene un gol internacional en 15 apariciones, colocó el disparo abajo a la izquierda mientras Ryan se lanzaba a la derecha del defensor, desatando una celebración ensordecedora entre 70.244 aficionados en el estadio repleto de los Cowboys de Dallas, muchos de ellos vestidos de rojo.

Egipto ni siquiera tenía una victoria en el Mundial antes de vencer 3-1 a Nueva Zelanda en la fase de grupos hace menos de dos semanas.

“Sólo estaba pensando en los aficionados egipcios”, dijo Hassan. “Durante todo el tiempo y durante la tanda de penales, solo estaba rezando: ‘Dios, por favor haz feliz al pueblo egipcio’. Incluso antes de la tanda de penales, para ser honesto”.

Los otros anotadores de Egipto en la tanda fueron Mahmoud Saber, Ramy Rabia y Salah, el exastro del Liverpool, quien fue titular y jugó cada minuto del tiempo regular y la prórroga pese a una dolencia de isquiotibiales sufrida en el cierre de la fase de grupos.

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Jackson Irvine y Awer Mabil marcaron en la tanda por Australia.

“Cuando fui hacia los jugadores y hablé con ellos, quería quitarles algo de presión”, dijo Hassan. “No miren la presión. Simplemente suéltenlo todo, no piensen en nada. Piensen en su penal. Ni siquiera piensen en el arquero. Solo piensen en su remate”.

Emam Ashour puso en ventaja a los Faraones a los 13 minutos con un cabezazo que superó a Beach, pegado al primer palo. Australia igualó a los 55, cuando el defensor egipcio Mohamed Hany se convirtió en el primer jugador en marcar dos autogoles en un mismo Mundial.

El tanto en propia puerta se produjo cuando Aiden O’Neill cobró un tiro libre desde la izquierda del área y Hany cabeceó hacia su propio arco, superando al arquero Mostafa Shoubir para ganarse un lugar en la infamia del Mundial. Su otro autogol llegó en el empate 1-1 contra Bélgica en la fase de grupos.

Menos de 10 minutos antes, Hany quedó tendido cerca del mismo lugar tras chocar con Connor Metcalfe en un intento de cabezazo del mediocampista australiano. El personal médico atendió a Hany con una camilla cerca, pero finalmente recibió ayuda para incorporarse y continuó en el partido tras lo que pareció una evaluación por conmoción cerebral.

Las únicas anotaciones de Australia en rondas de eliminación directa del Mundial han sido mediante dos autogoles. Los Socceroos perdieron 1-0 ante Italia en 2006 y cayeron 2-1 ante Argentina hace cuatro años en Qatar. La diana contra Argentina fue un autogol.

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“Duele cuando estás tan cerca”, dijo el entrenador de Australia Tony Popovic. “Desafortunadamente, nos despedimos en una tanda de penales, así que es difícil de asimilar ahora mismo”.

Omar Marmoush tuvo una gran oportunidad de darle a Egipto una ventaja de dos goles en los primeros segundos del segundo tiempo, pero su remate se fue desviado.

El cambio de arquero, con el ingreso de Ryan, de 34 años, para su presentación internacional número 105, se produjo en las postrimerías del alargue, pese a varias atajadas meritorias de Beach, de 22 años, que disputaba apenas su sexto partido con los Socceroos.

Beach se estiró para desviar un cabezazo de Rabia en los instantes finales del tiempo reglamentario, y segundos después aportó una atajada mucho más sencilla ante un disparo de Salah.