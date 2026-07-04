¡Imparable Messi! El astro argentino llega a los 20 goles en Mundiales

Miami - Lionel Messi no se cansa de marcar goles en su sexto Mundial con Argentina.

El astro abrió el marcador contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo el viernes en Miami. Los campeones defensores se fueron así al descanso con una ventaja 1-0 ante el equipo revelación del torneo.

Los africanos, sin embargo, igualaron el marcador con gol de Deroy Duarte en el minuto 59 de la segunda parte.

A los 29 minutos, el capitán argentino controló con la zurda a un pase en profundidad de Lisandro Martínez y definió con la misma pierna para batir a Vozinha, el arquero de 40 años del equipo africano.

Messi facturó por octavo encuentro consecutivo en una Copa del Mundo, ampliando su récord.

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El gol de Messi fue el número 20 de su carrera en los mundiales, afianzándose en la cima de la tabla histórica. Quedó dos tantos por delante de Kylian Mbappé, cuya Francia se medirá el sábado contra Paraguay en los octavos de final.

Messi suma siete goles en el torneo de este año —uno más que Mbappé en la carrera por la Bota de Oro como máximo anotador de esta Copa del Mundo— y ha marcado 12 veces en sus últimos ocho partidos de la Copa del Mundo.

La Albiceleste desembarcó en la ronda de eliminación directa con triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), con seis goles de su capitán.

Messi acumula siete goles en este Mundial, uno más que Mbappé en la puja por la Bota de Oro al máximo anotador del torneo. La “Pulga” suma 12 conquistas en sus últimos ocho encuentros mundialistas.

El vencedor de este duelo jugará contra Egipto en los octavos de final el 7 de julio en Atlanta.

El técnico Lionel Scaloni, que dirigirá su partido número 100 al frente de Argentina, dispuso nueve cambios respecto al equipo alternativo que había presentado ante Jordania. La novedad es la presencia de Facundo Medina en el lateral izquierdo en vez de Nicolás Tagliafico, habitual titular y camopeón del mundo.

Además, ratificó la confianza a Lautaro Martínez en el ataque por encima de Julián Álvarez.