España golea a Austria y rompe su sequía en rondas de eliminación

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Mikel Oyarzábal firmó un doblete y España despachó el jueves 3-0 a Austria para conseguir su primera victoria en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo desde 2010.

Pedro Porro aportó el otro gol en la segunda parte para La Roja, que en la tarde soleada próximo a Hollywood redondeó su mejor actuación en la que va del torneo: monopolizó la posesión como siempre y una buena cuota de ingenio frente al arco rival.

“Contento y feliz por la victoria y por el pase, vamos por más”, dijo Oyárzabal tras su segundo doblete del torneo. “El equipo ha dado esto años motivos para confiar y creer y el día importante el equipo siempre compite”.

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España sigue sin encajar goles en este Mundial, el cuarto partido consecutivo en el que su portero Unai Simón mantiene el arco invicto.

El rival de turno de España saldrá del ganador del cruce entre Portugal y Croacia, que jugaban más tarde en Toronto. El enfrentamiento de octavos de final se escenificará en Dallas el próximo lunes.

España atacó a mansalva. Lamine Yamal tuvo cuatro de los 10 remates a puerta de España y el astro recibió ovaciones ensordecedoras del público proespañol, entre ellos los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y la cantanta Rosalía, que llenó SoFi Stadium. La sensación de 18 años del Barcelona disputó su tramo más largo del torneo antes de salir a los 85 minutos, instantes después de que el defensor austríaco David Alaba desviara el potente disparo de Yamal sobre la línea de gol.

Oyarzábal, el capitán de la Real Sociedad, duplicó su cuenta goleadora en el Mundial al abrir el marcador a los 36 minutos y sentenciar la victoria a los 89. Marc Cucurella aportó las asistencias en ambos goles de Oyarzábal, mostrando una excelente sintonía por el costado izquierdo.

“Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Hemos hecho un gran partido. Hemos rozado la perfección, pero hay que seguir mejorando”, afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente. “Todo se puede mejorar porque cada partido que viene será muy complicado.