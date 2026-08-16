Muere Tommy John, el lanzador que dio nombre a la revolucionaria cirugía de codo

Los Ángeles - Tommy John, quien ganó 288 partidos durante una carrera de 26 años en las Grandes Ligas y se convirtió en el primer lanzador que regresó exitosamente tras someterse a una innovadora cirugía de codo que posteriormente llevaría su nombre, falleció. Tenía 83 años.

John murió el sábado por la noche en su hogar en Bradenton, Florida, informó el domingo su agente, Mike Maguire. Se encontraba bajo cuidados paliativos.

El 8 de agosto, los Yankees de Nueva York publicaron en sus redes sociales un mensaje en el que John expresó que quería despedirse de todos, incluidos los amigos y aficionados que lo siguieron durante su carrera.

“Nunca los olvidaré”, escribió.

Los Yankees describieron a John como “un puntal de nuestra rotación durante su etapa con el uniforme a rayas y uno de los favoritos de los aficionados de los Yankees durante muchos años”.

John fue seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas y terminó su carrera con marca de 288-231 y efectividad de 3.34. Lanzó en las Grandes Ligas entre 1963 y 1989 para Cleveland, los White Sox de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees, los Angels de California y los Athletics de Oakland.

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“Tommy fue un lanzador excepcional durante toda su carrera en las Grandes Ligas, y no se puede exagerar la importancia de su valentía al convertirse en el primero en someterse a la cirugía que posteriormente llevaría su nombre”, expresó Stan Kasten, presidente y principal oficial ejecutivo de los Dodgers.

“Su impacto dentro y fuera del terreno ha sido sentido por peloteros de todas las edades y continuará por generaciones”, agregó.

El zurdo tenía 31 años cuando se desgarró el ligamento colateral cubital del codo de lanzar en 1974, una lesión que hasta entonces significaba prácticamente el final de la carrera de un lanzador.

John permitió que el doctor Frank Jobe, médico de los Dodgers, reemplazara el ligamento con un tendón extraído de su antebrazo derecho. Jobe calculó que la operación tenía una probabilidad de éxito de 100 a 1 en contra.

La cirugía de codo lo convirtió en una leyenda

El procedimiento se había realizado anteriormente en otras personas, aunque generalmente en las muñecas y las manos. John fue el primer lanzador en someterse a la operación en el codo.

Desde entonces, más de 2,600 peloteros de las Grandes Ligas y miles de jugadores aficionados han pasado por reconstrucciones del ligamento colateral cubital, mejor conocidas como cirugía Tommy John.

El procedimiento ha sido una salvación para muchas de las principales figuras del béisbol, entre ellas el astro de doble función Shohei Ohtani, el tres veces ganador del premio Cy Young Justin Verlander y el toletero de los Phillies de Filadelfia Bryce Harper.

“Si lo analizamos en dólares y centavos, creo que no hay duda de que la cirugía Tommy John es el procedimiento reconstructivo más valioso que existe”, manifestó en 2024 a The Associated Press el doctor Neal ElAttrache, médico de los Dodgers.

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Nacido como Thomas Edward John Jr. el 22 de mayo de 1943 en Terre Haute, Indiana, se destacó en el béisbol y el baloncesto en la escuela superior Gerstmeyer de esa ciudad.

Se graduó en 1961 con los máximos honores académicos, pero no pronunció el discurso de graduación debido a su tartamudez. Aunque la Universidad de Kentucky lo reclutó para jugar baloncesto, John eligió el béisbol y firmó con Cleveland.

“El día que me marché para comenzar mi primer trabajo como lanzador, mi padre me miró y me dijo: ‘Buena suerte, Tommy. Solo recuerda una cosa: triunfes o no en las Grandes Ligas, siempre serás simplemente Tommy John, de Terre Haute, Indiana’. Nunca he olvidado esas palabras”, escribió John en su publicación del 8 de agosto.

John acumuló 2,245 ponches, pero nunca encabezó ninguna de las dos ligas en victorias o bateadores abanicados. Registró la segunda mayor cantidad de triunfos entre los lanzadores que han actuado desde 1900 y no han sido exaltados al Salón de la Fama.

Apareció en la papeleta del Salón de la Fama entre 1995 y 2009, pero nunca recibió más del 31.7% de los votos, muy por debajo del 75% requerido para la elección.

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John ganó más partidos después de la cirugía que lleva su nombre

Reconocido por su longevidad, John fue el abridor del Día Inaugural de los White Sox en 1966 y de los Yankees en 1989.

Ganó 124 partidos antes de la reconstrucción del ligamento y otros 164 después de la intervención. Su última aparición se produjo pocos días después de cumplir 46 años.

“Aunque su increíble longevidad y sus logros posteriores a la cirugía cambiaron la fortuna y la trayectoria de innumerables atletas alrededor del mundo, también opacaron su excelencia como lanzador”, señalaron los Yankees.

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“Nos detenemos para recordar la totalidad de su legado: su competitividad y habilidad, su gusto por conversar, su carácter amable y generoso, y su dimensión como pionero deportivo y médico”, agregó la organización.

John debutó en las Grandes Ligas el 6 de septiembre de 1963 al lanzar una entrada de relevo para Cleveland.

Fue cambiado a los White Sox en 1965 y gradualmente se ganó un puesto en la rotación. Al año siguiente empató el liderato de la Liga Americana con cinco blanqueadas. En 1967 encabezó el circuito con seis.

En 1971 fue enviado a los Dodgers.

John tenía marca de 13-3 en 1974 y lideraba la Liga Nacional en victorias al comenzar la pausa del Juego de Estrellas. Lanzaba contra los Expos de Montreal cuando sufrió el daño permanente en el ligamento colateral cubital del brazo izquierdo. La lesión no mejoró después de un mes.

Durante la operación de cuatro horas, realizada el 25 de septiembre de 1974, Jobe perforó el húmero y el cúbito del brazo izquierdo de John. Luego utilizó anclajes para insertar el tendón en forma de ocho.

Inicialmente, la mano izquierda de John quedó atrofiada y perdió la sensibilidad en varios dedos debido a daños en el nervio cubital. Jobe realizó un segundo procedimiento para reubicar el nervio, una intervención necesaria para que John pudiera recuperarse completamente.

El brazo permaneció enyesado durante cuatro meses. Para los entrenamientos primaverales de 1975, John había recuperado toda la movilidad del brazo izquierdo. Pasó esa temporada descansando, recuperándose y reconstruyendo su fuerza.

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También trabajó con su compañero de los Dodgers Mike Marshall, quien tenía un doctorado en kinesiología, para aprender un agarre diferente.

En septiembre realizó cinco apariciones en una liga instructiva durante el receso de temporada. Aumentó gradualmente su carga de trabajo hasta lanzar siete entradas en su último partido.

John regresó a la rotación de los Dodgers en 1976 como el cuarto abridor. Permitió tres carreras en cinco entradas y cargó con la derrota en su primera apertura ante Atlanta. Fue la primera vez que un lanzador abrió un partido después de someterse a una reconstrucción del ligamento colateral cubital.

John donó en junio de 2022 el yeso original de su operación a la Institución Smithsonian. El yeso tenía las firmas de sus compañeros de los Dodgers de 1974, así como las de Jobe y el narrador del Salón de la Fama Vin Scully.

El procedimiento se hizo tan conocido que el diccionario Merriam-Webster incorporó el término en 2019.

John realizó 31 aperturas para los Dodgers en 1976 y terminó con marca de 10-10, efectividad de 3.09, 91 ponches y 61 bases por bolas. Permitió 207 imparables en 207 entradas.

En 1977 ganó 20 partidos por primera vez en su carrera y concluyó con récord de 20-7. Finalizó segundo, detrás de Steve Carlton, de Filadelfia, en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sentimientos encontrados sobre el legado de la operación

Más de 50 años después, la cirugía Tommy John forma parte del béisbol tanto como los maníes y los hot dogs.

Los métodos avanzados de entrenamiento ayudan a los lanzadores de todas las edades a realizar envíos cada vez más rápidos. También les brinda tranquilidad saber que un desgarro del ligamento colateral cubital no necesariamente terminará sus carreras.

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“Me enferma que mi nombre esté ligado a una operación que se les practica más a niños que a profesionales”, escribió John en julio de 2018.

Su hijo mayor, Tommy III, se convirtió en quiropráctico y escribió un libro en el que propuso maneras de evitar que los atletas jóvenes tengan que someterse a cirugías mayores relacionadas con el deporte, similares a la que afrontó su padre.

Tras finalizar su carrera como lanzador, John trabajó como comentarista de los Twins de Minnesota y los Yankees durante la década de 1990. También dirigió a los Bluefish de Bridgeport, Connecticut, entre 2007 y 2009.

John fue hospitalizado en diciembre de 2020 debido al COVID-19. Posteriormente, desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el cual el sistema inmunitario ataca los nervios.

John declaró al New York Post en mayo de 2022 que permaneció paralizado de las extremidades inferiores durante varios meses.

John y su esposa Sally Simmons tuvieron cuatro hijos: Tamara, Tommy III, Travis y Taylor, quien falleció en 2010, a los 28 años, debido a una sobredosis de medicamentos recetados. La pareja se divorció en 2013.