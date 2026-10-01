“Estoy frustrado”: Sonny Gray expresa su malestar con la decisión del dirigente en la eliminación de Boston

Nueva York - Los bates de Boston estaban helados otra vez en el Yankee Stadium. Y en esas circunstancias, un par de decisiones rápidas del mánager novato de los Red Sox, Chad Tracy, condujeron a otra eliminación temprana en la postemporada.

El principal abridor Sonny Gray no estaba contento por haber sido retirado después de apenas 70 lanzamientos.

“Creo que soy el mejor lanzador de la Liga Americana cuando paso por el orden al bate por tercera vez. Creo que eso es un hecho”, afirmó Gray.

“Me habría gustado que confiaran en mí en ese momento”.

Por segunda temporada consecutiva, los Red Sox fueron enviados a casa para rumiar sus penas durante el invierno por sus mayores rivales.

Los Yankees de Nueva York se impusieron por 9-2 la noche del miércoles y completaron una barrida de dos juegos en su serie de comodines.

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Boston fue superado 18-2 en forma combinada y se quedó lamentando un cierre miserable de esta montaña rusa en que se convirtió su temporada, que incluyó la llegada de Tracy en abril, cuando Alex Cora fue despedido.

La toma de decisiones de Tracy quedó cuestionada después de ambos juegos contra los Yankees. En la derrota de Boston por 9-0 la noche anterior, Tracy sacó al abridor Payton Tolle tras 4.2 entradas y 83 lanzamientos en un juego que iba 1-0.

El año pasado, los Red Sox ganaron el primer juego de su serie de comodines antes de perder ante los Yankees en un tercer y decisivo duelo, cuando fueron dominados por Cam Schlittler, quien lanzó otra joya de playoffs contra el equipo de su ciudad natal la noche del martes.

“Que termine aquí dos veces seguidas es duro”, comentó el campocorto Trevor Story.

Ante una alineación de Nueva York sin el toletero lesionado Aaron Judge, los Red Sox permitieron 26 hits pese a un par de actuaciones eficaces de sus abridores.

A la ofensiva, Boston apenas conectó siete hits y por fin cortó una sequía de 26 entradas sin anotar en postemporada que se remontaba al año pasado, cuando el venezolano Willson Contreras conectó un jonrón apenas por encima de la barda del jardín derecho-central en la sexta entrada del encuentro del miércoles.

“Obviamente ha sido un año movido. En este momento no puedes pensar en mucho más que en el hecho de que acabamos de perder una serie de playoffs”, expresó Tracy.

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Necesitados de una victoria para extender su temporada, los Red Sox enviaron a Gray al montículo, y el ganador de 18 juegos ciertamente les dio una oportunidad. Boston perdía 1-0 en la quinta, cuando el derecho permitió un sencillo de Ben Rice con dos outs, que dejó corredores en las esquinas.

Entonces Tracy retiró a Gray, ansioso por entregar la pelota al mejor bullpen del béisbol durante la temporada regular.

“Me sentía bien. Me sentía fresco. Me sentía fino. Creo que me conectaron un jonrón solitario y luego algunos sencillos, pero sentí que me mantuve atacando todo el tiempo”, señaló Gray.

“Estoy frustrado, sin duda. Ya sabes, no estaba listo para que esto terminara. Muchas emociones”.

Consultado sobre la decisión de sacar a Gray, Contreras se puso un dedo sobre los labios para cerrarlos.

“No es suficiente cuando tienes talento o tienes datos o tienes computadoras que te dicen qué hacer, porque esto es béisbol”, sostuvo. “Los datos están aquí para ayudarnos, pero al final del día vas a necesitar experiencia y veteranos para ganar juegos”.

En ambos partidos de la serie, Tracy le dio la pelota al relevista zurdo Erik Miller después de retirar a sus abridores.

El martes, Rice recibió a Miller con un jonrón solitario de 423 pies por el jardín central.

El miércoles, Tracy llamó a Miller para enfrentar a otro bateador zurdo, Cody Bellinger —quien bateó para .274 contra zurdos esta temporada y .259 frente a derechos. De hecho, su promedio de bateo de .310 contra zurdos en los últimos dos años fue el mejor de cualquier bateador zurdo en las Grandes Ligas.

Bellinger hizo pagar a Tracy y a los Red Sox, al conectar un sencillo impulsor al jardín derecho.