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Tres series definidas y una por decidir: así queda el panorama de la postemporada de MLB

Los Yankees, White Sox y Padres ya conocen los rivales de la Serie Divisional de las Mayores

1 de octubre de 2026 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Padres de San Diego chocarán ante los Brewers de Milwaukee en la Serie Divisional. (Gregory Bull)
Por Servicios combinados

Los Yankees de Nueva York, los White de Sox de Chicago y los Padres de San Diego adelantaron a la Serie Divisional y ya conocen los rivales de la próxima ronda.

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Lo único que falta por definir es la serie de ‘wild card’ entre los Phillies de Filadelfia y los Braves de Atlanta, quienes jugarán este jueves un juego decisivo. El partido iniciará a las 8:00 p.m.

Filadelfia ganó el miércoles para evitar la eliminación.

El ganador enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la próxima ronda divisional, que comenzará el sábado.

En tanto, los Yankees enfrentarán a los Rays de Tampa Bay, luego de eliminar a los Red Sox de Boston en la serie de comodines.

Los White Sox, por su lado, chocarán ante los Guardians de Cleveland, después de sacar del camino a los Astros de Houston, dirigidos por el boricua Josué Espada.

Mientras, los Padres enfrentarán a los Brewers de Milwaukee, tras eliminar a los Cubs de Chicago.

En dicho partido, el emergente Gavin Sheets conectó un jonrón de dos carreras en la victoria 4-1 ante los Cubs.

Ethan Salas impulsó una carrera mientras se convertía en el jugador más joven en aparecer como receptor en un juego de postemporada en la historia de las Grandes Ligas por los Padres, cuya racha de 20 -3 desde el 5 de septiembre los hace lucir como una amenaza en la Liga Nacional.

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Braves de AtlantaYankees de Nueva YorkPadres de San DiegoGrandes LigasPhillies de Philadelphia
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