Tres series definidas y una por decidir: así queda el panorama de la postemporada de MLB

Los Yankees de Nueva York, los White de Sox de Chicago y los Padres de San Diego adelantaron a la Serie Divisional y ya conocen los rivales de la próxima ronda.

Lo único que falta por definir es la serie de ‘wild card’ entre los Phillies de Filadelfia y los Braves de Atlanta, quienes jugarán este jueves un juego decisivo. El partido iniciará a las 8:00 p.m.

Filadelfia ganó el miércoles para evitar la eliminación.

El ganador enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la próxima ronda divisional, que comenzará el sábado.

En tanto, los Yankees enfrentarán a los Rays de Tampa Bay, luego de eliminar a los Red Sox de Boston en la serie de comodines.

Los White Sox, por su lado, chocarán ante los Guardians de Cleveland, después de sacar del camino a los Astros de Houston, dirigidos por el boricua Josué Espada.

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Mientras, los Padres enfrentarán a los Brewers de Milwaukee, tras eliminar a los Cubs de Chicago.

En dicho partido, el emergente Gavin Sheets conectó un jonrón de dos carreras en la victoria 4-1 ante los Cubs.