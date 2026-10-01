El dirigente Joe Espada y los Astros son barridos por los White Sox en la serie de comodines

Houston - Los White Sox de Chicago aprovecharon un gran primer inning y un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth para encaminarse el miércoles a la victoria 7-3 sobre los Astros de Houston y barrer su serie de comodines de la Liga Americana.

Se trata de la primera vez que Chicago gana una serie de postemporada desde que venció a Houston en la Serie Mundial de 2005.

Bajo la dirección del mánager Will Venable, y con una carta de apoyo del papa León XIV, los White Sox avanzaron para enfrentar a los Guardians, campeones de la División Central de la Liga Americana, en una serie divisional que arrancará el sábado en Cleveland.

Los White Sox, que perdieron 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que, tras temporadas consecutivas con 100 derrotas, selló un boleto a la postemporada.

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Los Astros, ganadores del Oeste de laAmericana, terminaron 81-81 para convertirse en el primer equipo en clasificarse a la postemporada sin un récord ganador. Sus recientes tropiezos de playoffs jugando en Houston se prolongaron el miércoles, al sufrir su novena derrota consecutiva en casa en postemporada, en su novena participación de los playoffs en los últimos 10 años.

Chicago emboscó a los Astros con un racimo de cuatro carreras en el primer inning, un día después de anotar tres en los dos primeros episodios de la victoria 6-3. El as de Houston Hunter Brown fue retirado del juego después de sacar apenas dos outs y no recibió ayuda de una defensa descuidada que cometió dos errores en el primer acto.

Tenía marca de 6-0 con efectividad de 2.39 en seis aperturas de por vida contra los Medias Blancas antes del desastre del miércoles.

Los Astros se metieron de nuevo en el juego con jonrones solitarios del dominicano Jeremy Peña, Cam Smith y el venezolano José Altuve para acercarse a una carrera al entrar al sexto inning.

AJ Blubaugh, quien abrió el primer juego, y Peter Lambert, lanzando con dos días de descanso, se combinaron para retirar a los siguientes 13 bateadores después de la salida de Brown. El siguiente corredor de Chicago llegó cuando Lambert concedipi base por bolas a Andrew Benintendi para abrir el sexto y luego otorgó otra a Tristan Peters.

El dominicano Bryan Abreu entró en relevo, y Meidroth estrelló su quinto lanzamiento contra la pared del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 7-3. Gritó durante todo su recorrido por las bases, para deleite de un grupo de aficionados de los Medias Blancas sentados cerca de la cueva del equipo visitante.

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Houston recibió abucheos por segundo juego consecutivo de una concurrencia inusualmente escasa. Fue la segunda serie de postemporada consecutiva en la que los Astros son barridos en casa en la ronda de comodines, después de perder ambos juegos ante Detroit en 2024.

Ahora afrontarán un futuro incierto. El contrato del mánager puertorriqueño Joe Espada expira al final de la temporada. El gerente general Dana Brown fue despedido el mes pasado.

Fue una serie decepcionante para Yordan Álvarez, el toletero de Houston y favorito al MVP de la Liga Americana. El cubano apenas conectó un sencillo y se ponchó dos veces en ocho turnos en la serie.

El batazo de Altuve a las gradas del jardín izquierdo en el cuarto inning acercó a los Astros a 4-3. Fue el 28vo jonrón de postemporada de su carrera, situándse segundo en la historia de las Grandes Ligas detrás de Manny Ramírez (29).