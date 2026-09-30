Manny Camper encabeza la agencia libre del BSN: ¿podrán los Santeros retenerlo?

La agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) abre el jueves, 1 de octubre, y el escolta Manny Camper luce como el “pez gordo” de los jugadores disponibles en el mercado.

El canastero viene de destacarse en la final del torneo con los Santeros de Aguada, quienes cayeron en siete juegos contra los bicampeones Vaqueros de Bayamón.

Tomando la titularidad en la serie por el veterano John Holland, Camper promedió 11.1 puntos, 4.0 rebotes y 2.0 asistencias en 27.4 minutos.

En la temporada regular, en canastero tuvo media de 19.7 minutos de juego en 31 apariciones. No pudo ser reservado por los Santeros debido a que no alcanzó el límite de 20 minutos por cotejo.

Camper, de 27 años, fue séptima selección de primera ronda por los entonces Cariduros de Fajardo en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2022.

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El Nuevo Día supo que los Santeros intentarán retener al valioso jugador.

Veteranos de peso en la lista

El veterano Javier Mojica, quien viene de conquistar su sexto campeonato en el BSN con los Vaqueros, también figurará entre los agentes libres. Sin embargo, se espera que la firma del escolta de 42 años con Bayamón sea un mero trámite.

Otros nombres en la lista son los experimentados escoltas David Huertas y Benito Santiago Jr.

Huertas, de 39 años y cuatro veces campeón, jugó este año con los Cangrejeros de Santurce. Vio su tiempo limitado luego de operarse la clavícula.

Santiago Jr., por su parte, militó con los Indios de Mayagüez. Tuvo media de 9.4 puntos en 33 juegos con la tribu. De 37 años, Santiago Jr. cuenta con dos campeonatos con Bayamón (2020 y 2022).