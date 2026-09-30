Schwarber, Harper y Bohm truenan los bates para Filadelfia empatar la serie contra Atlanta

Atlanta - Alec Bohm puso a Filadelfia al frente con un jonrón de dos outs en el décimo inning y los Phillies doblegaron el miércoles 4-3 a los Braves de Atlanta para forzar un decisivo tercer juego en su serie de comodines de la Liga Nacional.

Los Phillies reaccionaron con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper después de ir perdiendo 3-1 en la séptima entrada. El jonrón de Harper compensó un error clave a la defensiva una entrada antes.

Andrew Painter (1-0), abridor en la temporada regular, rescató al atribulado bullpen de los Phillies con tres innings sin permitir carreras para cerrar el juego. Painter dejó a dos corredores en base en la décima cuando ponchó a Dominic Smith tras una exitosa impugnación del sistema automatizado de bolas y strikes.

Al jugar con las reglas tradicionales de extra innings, que no incluyen corredores designados en segunda base como en la temporada regular, Bohm conectó el tercer jonrón de postemporada de su carrera: un batazo de 357 pies hacia el jardín derecho ante el derecho colombiano Didier Fuentes (0-1).

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Los Phillies intentarán continuar su dominio de postemporada sobre los Braves en el tercer duelo el jueves. Filadelfia venció a Atlanta en la serie de campeonato de 1993 y en series divisionales de 2022 y 2023.

En la séptima, el doble de Drake Baldwin rozó el guante de Harper en el jardín derecho, impulsando a Sean Murphy para darle a Atlanta ventaja de 2-1 en la séptima. Matt Olson añadió un elevado de sacrificio para el 3-1 en el marcador.

“Probablemente debió atraparse, obviamente”, dijo Harper.

Los Phillies empataron con jonrones en la octava entrada de Schwarber y Harper ante Dylan Lee, el lanzador ganador en la victoria 5-3 de los Bravos el martes. El batazo de Schwarber recorrió 447 pies y Harper lo siguió con un jonrón de 418 pies.

Tyler Mahle permitió una carrera con seis hits en siete entradas por Atlanta. El dominicano Cristopher Sánchez permitió tres carreras en seis innings y dos tercios por Filadelfia al alcanzar un máximo de su carrera con 116 lanzamientos.

Painter permitió un sencillo con un out al hondueño Mauricio Dubón en la décima, luego ponchó a Austin Riley antes de conceder un débil sencillo a Michael Harris II. La recta en cuenta de 0-2 de Painter a Smith fue cantada adentro por el umpire principal Adam Beck, pero Painter y el receptor J.T. Realmuto pidieron de inmediato una revisión del árbitro robot. El ABS confirmó que la pelota rozó la zona de strike, la primera vez que un juego de postemporada termina con una apelación de la zona de strike.

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Harper, primera base antes de pasar a los jardines en la fecha límite de cambios, estaba jugando corto y tardó en ajustarse al batazo de Baldwin con corredores en primera y segunda. Harper estiró el brazo, pero la pelota rebotó en su guante para un doble.

El venezolano Ronald Acuña Jr. recibió base por bolas, se robó la segunda y luego se robó la tercera con Edmundo Sosa sin cubrir la almohadilla, antes de anotar con el sencillo de Olson en la primera.

Sánchez no permitió otro hit hasta que Sean Murphy conectó un doble al jardín central con un out en la quinta.