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Bendecidos: White Sox reciben una carta del papa León XIV en el inicio de los playoffs de MLB

El pontífice es fanático del equipo desde su infancia en Chicago

30 de septiembre de 2026 - 1:29 AM

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El papa León XIV sale tras una misa en la catedral de Saint-Étienne, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Metz, Francia. (Foto AP/Antonin Utz) (Antonin Utz)
Por The Associated Press
Agencia de noticias
Nota del editor
Houston

Los White Sox de Chicago recibieron una carta del papa León XIV el mismo día de su primer juego de playoffs contra los Astros de Houston.

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La carta, fechada el 9 de septiembre, estaba dirigida al propietario de los White Sox, Jerry Reinsdorf, y el equipo indicó que llegó el martes al Rate Field de Chicago antes del primer partido de su serie de comodines de la Liga Americana contra los Astros.

Los White Sox ganaron el primer juego de la serie al mejor de tres por 6-3.

León es aficionado de los White Sox desde su infancia en Chicago. Era conocido como Robert Prevost o el padre Bob cuando asistió al juego inaugural de la Serie Mundial hace 21 años, una victoria de los Medias Blancas por 5-3 sobre los Astros.

“Que el Papa nos respalde y nos apoye significa mucho”, dijo el mánager de los Medias Blancas, Will Venable.

El pontífice comenzó su nota agradeciendo a Reinsdorf por la carta que le envió después de que el equipo rindiera homenaje a León durante un juego del 11 de agosto contra Cincinnati.

“Espero que los White Sox sigan fomentando lazos de amistad y solidaridad entre las personas y, de ese modo, den un testimonio esperanzador de la posibilidad de vivir y trabajar juntos en paz”, escribió León.

“Con estos sentimientos, invoco de buen grado las abundantes bendiciones del Todopoderoso sobre usted y sus seres queridos”, agregó.

Los White Sox consiguieron este año un comodín de la Liga Americana al terminar con marca de 84-78. Habían perdido al menos 101 juegos en cada una de las tres temporadas anteriores.

Cuando le preguntaron recientemente si había tenido algo que ver con el sorprendente repunte del equipo, el pontífice, sonriendo, respondió: “Sin comentarios”.

Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Durante su formación religiosa, Prevost coincidió en más de una ocasión con el papa Juan Pablo II (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Desde su nombramiento como cardenal, el estadounidense ocupó uno de los cargos más cercanos al fallecido papa Francisco, pues también lo designó como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
1 / 15 | El papa León XIV llega a los 71 años: aquí la trayectoria del pontífice de Chicago a Roma. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - -

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White Sox de ChicagoPapa León XIVGrandes LigasMLB
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