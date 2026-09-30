Nelson Velázquez jonronea pero los White Sox pegan primero en Houston

Houston - Colson Montgomery conectó el martes un jonrón solitario y Sam Antonacci impulsó dos carreras para liderar a los White Sox de Chicago por 6-3 sobre los Astros de Houston en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana.

Los White Sox, en la postemporada por primera vez desde 2021, protagonizaron un giro notable este año para convertirse en el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que, tras temporadas consecutivas de 100 derrotas, consiguió un boleto a los playoffs.

Habían perdido 100 juegos en tres temporadas consecutivas, incluidas 121 derrotas en 2024, con lo que establecieron el récord de más derrotas desde 1899.

“Vinimos aquí para ganar la serie y la primera parte de eso es conseguir esta primera victoria, lo cual es genial”, dijo el mánager Will Venable.

Agregó que le impresionó el aplomo que mostró su joven equipo.

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“Un montón de jóvenes que no habían estado antes en esta situación, no se achicaron en absoluto”, indicó Venable. ”Así que es muy bueno salir y conseguir una victoria temprana”.

Los White Sox recibieron una carta de apoyo del papa León XIV, originario de Chicago, antes del juego y se pusieron manos a la obra de inmediato para lucirse ante el pontífice.

Se fueron arriba 3-0 después de dos entradas y resistieron para lograr su primera victoria de playoffs desde el 10 de octubre de 2021 en la Serie Divisional de la Liga Americana contra Houston.

Los Astros, campeones del Oeste de la Liga Americana, se colaron a los playoffs con marca de 81-81 para convertirse en el primer equipo en llegar a la postemporada sin un récord ganador. Houston perdió su octavo juego consecutivo de playoffs en casa en su novena visita a la postemporada en los últimos 10 años.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres se disputa el miércoles en Houston.

El mánager puertorriqueño Joe Espada confía en que su equipo responderá el miércoles para forzar un tercer partido.

“Ya hemos estado contra las cuerdas antes y creo que ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando respondemos peleando”, indicó el piloto boricua.

”Sabemos que es ganar o morir y ya hemos estado aquí antes, así que realmente admiro cómo se recuperan y cómo reaccionan ante los desafíos. Espero que salgan ahí y se repongan, y que nuestra ofensiva se ponga en marcha”.

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Yordan Álvarez, favorito al MVP, dijo que están listos para el reto.

“Mañana tenemos que salir aquí y ganar o no hay mañana después de eso”, dijo el toletero cubano.

Houston tuvo corredores en primera y tercera con dos outs en la octava, tras sencillos del dominicano Jeremy Peña y del favorito al MVP cubano Yordan Alvarez, cuando el venezolano Jose Altuve se embasó y Peña anotó por un error del antesalista cubano Miguel Vargas para recortar la ventaja a 6-3.

El duro día de los Astros se dio ante una asistencia sorprendentemente escasa. La asistencia anunciada fue de 34,011 en un parque con capacidad para 40,963. Los aficionados locales abuchearon al equipo en algunos momentos cuando se quedó atrás temprano.

Ambos equipos optaron por un juego de bullpen y, en conjunto, utilizaron 13 lanzadores. Chicago abrió con el novato zurdo Hagen Smith, quien permitió dos hits en tres entradas sin carreras.

El abridor novato de Houston, AJ Blubaugh, otorgó dos bases por bolas, y un error de Christian Walker dejó corredores en primera y tercera con un out en la primera entrada. Los Medias Blancas tomaron ventaja temprano con un elevado de sacrificio de Murakami.

Bryan King golpeó a Montgomery para llenar las bases sin outs en la segunda antes de que el sencillo de Antonacci ampliara la ventaja a 3-0.

Montgomery, a quien el mánager Will Venable bajó al noveno puesto del orden al bate el martes, abrió la cuarta con un jonrón de 432 pies por el jardín central para poner el marcador 4-0. Conectó 31 jonrones en la temporada regular, pero también estableció el récord de una sola temporada con 227 ponches.

Chicago puso el 5-0 con un sencillo impulsor con las bases llenas de Chase Meidroth con un out en la quinta.

El bateador emergente boricua Nelson Velázquez conectó un jonrón de dos carreras para recortar la ventaja a 5-2 con dos outs en la quinta.