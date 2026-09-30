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Valeria Vázquez se reporta a las subcampeonas de Italia

La boricua llega al club de la estrella italiana Paola Egonu, que disputará la Liga de Campeones 2026-27

30 de septiembre de 2026 - 7:06 PM

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Valeria Vázquez, integrante de la Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico, durante el Final Six de Norceca 2025. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Directa desde el Final Six de Norceca, la esquina boricua Valeria Vázquez se reportó al Vero Volley, club con el que firmó este verano para jugar en la Serie A1 de Italia.

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Vázquez es la décima boricua en jugar en la Serie A1 de Italia. La pasada temporada militó con el Casalmaggiore.

Vázquez y el Vero Volley debutarán este sábado en la temporada regular de la Serie A1 ante Il Bisonte Firenze, equipo en el que jugaron en temporadas anteriores las puertorriqueñas Daly Santana y Stephanie Enright.

El Vero Volley fue finalista de la Serie A1 en la temporada 2025-26 y terminó empatado en el quinto lugar de la Liga de Campeones de Europa de 2026.

Vázquez estuvo activa durante todo el verano con la Selección Nacional y viene de conquistar la medalla de bronce en el Final Six de Norceca, torneo que concluyó el pasado fin de semana.

La esquina es natural de Manatí y se desarrolló en el Colegio Marista de Manatí antes de continuar su carrera universitaria en la Universidad de Pittsburgh.

Otra boricua que viajó directamente desde la Selección Nacional para incorporarse a una liga de clubes es la carolinense Wilmarie Rivera, quien jugará en Turquía con el Kuzeyboru.

Tags
VoleibolItaliaSelección Nacional de Voleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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