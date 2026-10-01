¿El final de Cristiano Ronaldo con Portugal? Abandona la concentración y promete contar “la verdad”

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal, horas después de que el técnico Jorge Jesus anunciara que el astro no sería titular en el partido del jueves contra Dinamarca por la Liga de Naciones.

El delantero adelantó que “a su debido tiempo” contará “al pueblo portugués la verdad sobre las razones” de su salida.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional”, escribió Cristiano en Instagram, donde añadió que siempre se ha “dedicado” al equipo.

“Ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción”, agregó.

La federación portuguesa se limitó a informar que Cristiano dejó la concentración y que la preparación del equipo continuará con los 24 jugadores restantes de la convocatoria.

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“Toda la delegación sigue plenamente concentrada en los próximos compromisos de la selección nacional y en alcanzar nuestros objetivos”, indicó el organismo.

Jesus había señalado en la conferencia de prensa previa al encuentro que no tenía previsto incluir a Cristiano en el once titular contra Dinamarca, aunque rechazó que existiera una disputa entre ambos.

El entrenador aseguró que todos los futbolistas saben que las decisiones deportivas le corresponden a él y que Cristiano le había comunicado que aceptaría cualquier determinación.

“Las reglas son las mismas para todos”, afirmó Jesus, quien adelantó que Gonçalo Ramos sería titular en punta contra Dinamarca si todo transcurría según lo previsto.

Un banquillo, una reunión y una salida

Cristiano, máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino con 146 tantos y en busca de alcanzar los 1,000 goles en su carrera, no jugó el domingo en la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega. Desde entonces, no había entrenado con el resto del grupo, lo que alimentó las versiones sobre una posible disputa con Jesus.

El técnico había adelantado que el delantero entrenaría con normalidad junto al resto del plantel el miércoles. Sin embargo, Cristiano terminó abandonando la concentración después de las declaraciones del entrenador.

Cristiano, de 41 años y autor de 979 goles en su carrera, había señalado recientemente que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente sería la última como futbolista profesional.

Jesus, quien dirigió a Cristiano durante alrededor de un año en Arabia Saudí, negó que el delantero se hubiera rehusado a entrenar después de quedarse en el banquillo.

“Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no hubo ningún problema”, sostuvo Jesus. “Yo soy quien toma las decisiones y todo el mundo lo sabe”.

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El entrenador reconoció que le había dicho a Cristiano que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión debido a las circunstancias del encuentro. También admitió que fue un error enviarlo a calentar durante tanto tiempo para finalmente no utilizarlo y reconoció que “cualquier jugador” podría molestarse ante una situación similar.

Sin embargo, Jesus no se disculpó por haberle adelantado que probablemente tendría minutos.

“Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador”, dijo. “Ningún jugador tomará jamás una decisión por mí”.

Jesus sostuvo, no obstante, que un futbolista con la jerarquía de Cristiano merece una atención diferente por parte del cuerpo técnico “por su carrera y su historia en el fútbol”.

El entrenador, quien asumió el mando de Portugal tras el Mundial en sustitución de Roberto Martínez, comentó que se vio “obligado” a reunirse con Cristiano debido al revuelo generado en el país.

Aun así, insistió en que no existía un “caso Ronaldo” y que no había ningún conflicto que resolver entre ambos.

Jesus explicó que también era normal que el presidente de la federación, Pedro Proença, se reuniera con ambos.

“Tuvimos que hablar los tres, pero yo ya había hablado con Cris y el presidente no tenía que resolver nada porque no había nada que resolver”, afirmó.

Cristiano fue titular en la victoria 1-0 de Portugal sobre Gales el jueves pasado, pero fue sustituido a los 67 minutos. El martes publicó en Instagram una fotografía con la camiseta de la selección acompañada por la bandera portuguesa y un corazón.