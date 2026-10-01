De Giannis a LeBron: las siete movidas que sacudieron la NBA en la temporada muerta

El Heat de Miami volvió a montar un equipo con características de campeón y LeBron James irá en busca de jugar las que pudieran ser sus últimas Finales de la NBA.

No. Sus caminos no volvieron a cruzarse. Pero son Miami y el nuevo equipo del ya legendario jugador, los 76ers de Filadelfia, dos de los que se perfilan como favoritos en la contienda de la Conferencia del Este durante la temporada 2026-27.

Al menos, Filadelfia y Miami ya ganaron si se premiara el esfuerzo gerencial antes de saltar a la cancha. Sus respectivas movidas, más de una por equipo, fueron de las más sustanciales en la pretemporada y lucen como las más acertadas de tantas que hubo a lo largo y ancho de toda la liga.

Un preámbulo de lo que podría esperarse cuando arranque la campaña el 20 de octubre se verá con los juegos de pretemporada a partir de este sábado.

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El periodo muerto entre campañas ha sido uno de los más intensos en lo que respecta a movidas de personal, incluyendo firmas de agentes libres y cambios de jugadores.

A continuación, un repaso de las siete transacciones más significativas antes de la próxima campaña.

Giannis Antetokounmpo, Heat de Miami (cambio)

Giannis Antetokounmpo con su nuevo uniforme del Heat de Miami. (Jim Rassol)

La primera gran sacudida de este periodo muerto en la NBA vino cuando se anunció que el valioso delantero fue traspasado de los Bucks de Milwaukee a Miami.

Esta transacción provoó un efecto dominó por todas las figuras que estuvieron involucradas en el canje y que el Heat estuvo dispuesto a ceder por obtener a una figura de su talla, ganador de dos premios de Jugador Más Valioso y de un título de campeón de la liga.

Antetokounmpo fue adquirido a finales de junio a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y al menos cuatro selecciones del sorteo de novatos.

En una temporada acortada por una lesión, el griego promedió 27.6 puntos, 9.8 rebotes y 5.4 asistencias en solo 36 juegos.

LeBron James, Sixers de Filadelfia (agencia libre)

LeBron James anunció al inicio del verano que no regresaría con los Lakers y tiempo después reveló en redes sociales que firmaría con los Sixers. (Chris Szagola)

Casi un mes después de anunciar a finales de junio que no regresaría con los Lakers de Los Ángeles, LeBron James rompió el silencio cuando el 24 de julio informó en redes sociales que había optado por firmar como agente libre con los 76ers de Filadelfia para unirse a un conjunto que ya era poderoso, especialmente en el área de la pintura, con Joel Embiid.

Eso fue después de que el equipo sumara otro canastero de alto perfil, Jaylen Brown, mediante un cambio por el veterano Paul George.

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Esos tres nombres son una fortaleza junto al del armador y escolta Tyrese Maxey, que viene de registrar sus mejores números la campaña pasada al promediar 28 puntos por juego.

James promedió 20.9 tantos, con 6.1 rebotes y 7.2 asistencias con los Lakers, en lo que marcó su temporada número 23 en la NBA.

Ja Morant, Trail Blazers de Portland (cambio)

Ja Morant luciendo su camiseta de los Trail Blazers, tras el cambio desde los Grizzlies de Memphis. (Craig Mitchelldyer)

Ja Morant fue enviado por los Grizzlies de Memphis a los Trail Blazers de Portland el 29 de junio por los aleros Jerami Grant y Kris Murray.

Morant ha promediado 22.4 puntos en su carrera, pero ha jugado solo 79 partidos en las últimas tres temporadas debido a lesiones y suspensiones.

Ese periodo incluyó una sanción de 25 partidos después de que se le viera en una transmisión en vivo sosteniendo un arma mientras viajaba como pasajero de un vehículo.

Jaylen Brown, Sixers de Filadelfia (cambio)

No conformes con la firma de LeBron, los Sixers adquirieron a Jaylen Brown en cambio desde Boston. (Chris Szagola)

El mes de julio arrancó con otro bombazo cuando el día 6, los Celtics de Boston canjearon a Jaylen Brown a los Sixers de Filadelfia por Paul George.

Brown fue traspasado junto con una gran cantidad de selecciones del draft: dos de primera ronda y dos de segunda.

Fue el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024 y fue el cuarto máximo anotador de la liga la pasada temporada, con promedio de 28.7 puntos por juego, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias.

Brown se quejó de falta de comunicación del equipo antes de cambiarlo. Al parecer, era una movida esperada por parte de los Celtics, luego de que Brown figurara en la ecuación para tratar, sin éxito, de adquirir a Giannis Antetokounmpo, quien terminó en Miami.

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Kawhi Leonard, Raptors de Toronto (cambio)

Kawhi Leonard en una práctica con los Raptors de Toronto, equipo en el que ya estuvo antes cuando ganaron el campeonato de la NBA en 2019. (Jacques Boissinot)

Con todo y la turbulencia que provocó el escándalo de los Clippers por violar el tope salarial y la multa de $30 millones impuesta a la organización por la NBA, así como la pena de $700,000 a Kawhi Leonard, el cambio finalmente se oficializó más de dos meses después.

Leonard, quien ayudó al único campeonato en la historia de los Raptors de Toronto en 2019, regresó a ese equipo mediante una transacción desde los Clippers de Los Ángeles, anunciada inicialmente a principios de julio.

La oficialización del acuerdo tardó todo ese tiempo mientras continuaba la investigación de la NBA contra los Clippers por violaciones al tope salarial con un contrato que vinculaba al propio Leonard.

Pero, a la postre, las aguas volvieron a su nivel y Leonard pasó oficialmente a los Raptors, por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, un intercambio de selecciones del sorteo y dos selecciones de segunda ronda.

Klay Thompson, Heat de Miami (agencia libre)

Klay Thompson firmó un contrato modesto de dos años con el Heat, equipo al que lleva su experiencia de playoffs. (Jim Rassol)

Tras solo dos temporadas con los Mavericks de Dallas, el fino trespuntista y excompañero de Stephen Curry en los Warriors de Golden State cuando ganaron cuatro campeonatos en seis Finales de la NBA, volvió a la agencia libre.

Y esta vez, Klay Thompson se aseguró de firmar con un equipo que tiene verdaderas intenciones de ganarlo todo, al pactar con el Heat de Miami el 23 de agosto.

Para el Heat es un acuerdo más que económico, por dos años y $11.5 millones, adquiriendo a un tirador probado en playoffs aunque viene de promediar solo 11.7 puntos por juego la pasada temporada, la actuación más baja de su carrera.

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Paul George, Celtics de Boston (cambio)

Paul George, derecha, posando junto a su nuevo compañero en los Celtics de Boston, Jayson Tatum. (Charles Krupa)

También a inicios de julio se anunció la transacción que involucró a dos estelares figuras, pues Paul George pasó de los 76ers de Filadelfia a los Celtics de Boston, en el cambio por Jaylen Brown, quien fue campeón de la NBA y Jugador Más Valioso de las Finales de 2024 con los bostonianos.

Boston recibió a Paul George junto con cuatro selecciones de futuros sorteos de novatos.