Yankees despachan a Boston y van al duelo divisional contra Tampa Bay

Nueva York - Luis García Jr. sacudió un jonrón dentro de una noche de tres hits en su primer juego de postemporada como titular, Max Fried amansó a Boston al cubrir seis innings y los Yankees de Nueva York vapulearon el miércoles 9-2 a los Red Sox para completar la barrida en la serie de comodines de la Liga Americana.

Arriba 2-1 después que Willson Contreras conectó un jonrón para poner fin a una racha de 26 innings sin anotar de Boston en los playoffs, los Yankees liquidaron el encuentro con un racimo de seis carreras en el sexto. Un jonrón de Cody Bellinger con dos hombres en circulación coronó la ofensiva y sepultó las aspiraciones de los Medias Rojas.

Los Yankees avanzaron a una serie divisional contra los Rays de Tampa Bay, campeones del Este de la Liga Americana, que comenzará el sábado en el estadio del equipo de Florida.

“Es apenas el primer paso”, dijo Bellinger. “Nos toca ir a Tampa y enfrentar a un equipo muy fuerte”.

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Adquirido por los Yankees a Washington antes de la fecha límite de canjes a comienzos de agosto, el dominicano García la desapareció por el jardín izquierdo en el cuarto inning ante el abridor zurdo Sonny Gray.

“Ha sido de todo un poco en una nueva ciudad”, comentó García sobre sus dos meses de experiencia en Nueva York. “Se siente fenomenal el poder ser parte de todo esto”.

Bellinger aportó un sencillo remolcador en la quinta ante el tercer lanzamiento del relevista Erik Miller. El jardinero izquierdo Nate Eaton evitó otra carrera al retirar a Ben Rice, quien intentaba anotar desde segunda base tras un sencillo de García.

Nueva York había blanqueado a Boston en 26 innings seguidos de la postemporada, remontándose al segundo partido de la serie de comodines del año pasado, hasta que el venezolano Contreras la desapareció ante Fried por el jardín derecho-central con dos outs en el sexto.

La respuesta de los Yankees fue inmediata, iniciada cuando Spencer Jones se embasó con un lanzamiento descontrolado al abrir la baja del sexto con un ponche. Se le declaró out inicialmente pero la revisión de video confirmó que logró superar el tiro de Contreras.

El sexto de los Yankees incluyó de todo: un error de tiro, una base robada, un toque para hit y un boleto intencional que precedió el jonrón de Bellinger. Jones se ponchó tanto para iniciar como para terminar el inning.

“El béisbol es un deporte bastante loco”, comentó Bellinger.

Garrett Crochet, quien venció a los Yankees en el juego inaugural de la serie de comodines del año pasado, no había lanzado desde el 25 de abril debido a una inflamación en el hombro izquierdo. Su sweeper rebotó en el pecho de Contreras. El receptor recogió la pelota y tiró a primera, donde el umpire John Libka cantó out. Los Yankees apelaron y la decisión fue revertida por el umpire de video.

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Boston, que se clasificó a los playoffs tras iniciar la campaña 32-46, culminó una temporada en el Yankee Stadium por segundo año seguido.

“Más allá de todas las cosas especiales que sucedieron este verano, y fueron bastantes, el objetivo es ganar la Serie Mundial, y esa posibilidad se esfumó para nosotros esta noche, así que resulta frustrante”, comentó Chad Tracy, el mánager que tomó las riendas de Boston tras el despido de Alex Cora el 25 de abril. “Tomará tiempo superar eso”.

Los Red Sox batearon para .117 en la serie de dos juegos (7 hits en 60 turnos) con 18 ponches. Fueron superados 18-2 en carreras por sus acérrimos rivales que supieron asimilar la baja por lesión del tres veces MVP Aaron Judge.

“Ha sido muy satisfactorio jugar así de bien en estos dos juegos”, declaró el mánager de los Yankees Aaron Boone. “Y eso fue exactamente lo que pasó: jugaron de maravilla y vencieron a un equipo excelente, que merece mucho reconocimiento, ya que logró remontar tras estar prácticamente descartado a mitad de temporada”.

Un día después que Cam Schlittler comandó la paliza 9-0 con la que los Yankees ganaron el primer duelo, Fried cantó victoria en un juego de postemporada por primera vez desde que el zurdo lanzó para Atlanta en el partido decisivo de la Serie Mundial de 2021.

Fried toleró tres hits en seis innings, con seis ponches y un boleto.

Nueva York presentó una alineación con bateadores zurdos ante Gray, quien se subió al montículo donde su carrera con los Yankees tuvo una etapa para el olvido entre 2017 y 2018.

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