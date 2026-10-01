La halterofilia boricua mira hacia la diáspora en la edición 42 de El Criollo

El tradicional torneo de levantamiento de pesas El Criollo entra a escena este jueves, en momentos en que Puerto Rico se prepara para competir en el Mundial de la disciplina y la Federación mantiene su mirada sobre atletas de la diáspora, una tendencia que también se observa en otros deportes del país.

La edición 42 de El Criollo se extenderá desde este jueves hasta el domingo en la cancha Raúl “Papo” Papaleo, padre, en Caguas.

El evento reunirá a unos 150 pesistas de Puerto Rico y de la región del Caribe, detalló el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas de Puerto Rico, Andrés Vargas.

El torneo se celebra aproximadamente a un mes del Mundial de Levantamiento de Pesas, que tendrá lugar en China y al que Puerto Rico asistirá con las dos atletas que subieron al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Issi Agrait y Asia González, informó Vargas.

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Agrait y González se encuentran entrenando en España y Estados Unidos, respectivamente, como preparación para el Mundial, por lo que no estarán presentes en El Criollo.

El también medallista en Santo Domingo 2026 Luis González, atleta del Albergue Olímpico, sí competirá en El Criollo, detalló Vargas.

Luis Jaime González fue medallista de Santo Domingo 2026. (Suministrada/FPLP)

El Criollo contará además con la participación de atletas de la diáspora, cuya presencia en la halterofilia puertorriqueña no ha sido tan notable como en otros deportes, entre ellos el baloncesto y el atletismo.

Vargas explicó que la práctica de integrar atletas de la diáspora no es nueva para la Federación y rechazó que su incorporación responda a una baja producción de pesistas desarrollados en Puerto Rico.

“No es nuevo. Para los años de Fernando Luis Báez”, señaló Vargas al recordar al histórico pesista adjunteño que durante la década de 1970 fue olímpico, medallista y plusmarquista mundial y panamericano, “competía Enrique Hernández, quien se desarrolló en Estados Unidos, en el Ejército”.

Vargas explicó que el acercamiento ha surgido de los propios atletas que se han puesto a la disposición de Puerto Rico.

“Son ellos que nos dicen: ‘Quiero representar a Puerto Rico también’. Y nosotros no vamos a cerrarles las puertas. Hay algunos de ellos que tienen mejores números que los de aquí y tenemos también atetas que compiten con ellos. La mayoría tiene mejores números que ellos”, dijo Vargas.

Esteban Soto, Joshua Cruz y, David Jorge son algunos de los atletas de la diáspora que participarán en El Criollo, mencionó Vargas, quien precisó que Soto y Jorge son naturales de Nueva Jersey.