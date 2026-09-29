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Las Criollas se adueñan temprano de la cima del BSNF

Tras las primeras dos semanas de acción, Caguas ocupa el primer lugar con 5-1, seguido por Manatí e Isabela con 4-1

29 de septiembre de 2026 - 3:26 PM

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Dre'una Edwards, refuerzo de las líderes Criollas de Caguas, marcha sexta en anotaciones en la liga con 102 puntos en seis juegos. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de las primeras dos semanas de acción, las Criollas de Caguas son las líderes del torneo 2026 en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), aunque las Atenienses de Manatí y las Pollitas de Isabela les pisan los talones.

Caguas ocupa la primera posición del torneo con marca de 5-1, seguido por Manatí e Isabela, ambos con récord de 4-1.

Las Criollas comenzaron la temporada con tres victorias consecutivas sobre las Cariduras de Fajardo, las Gigantes de Carolina y las Pollitas.

Su invicto llegó a su fin el pasado miércoles, cuando las campeonas Explosivas de Moca las derrotaron 80-65 en el coliseo Roger Mendoza.

Caguas, sin embargo, respondió rápidamente.

Las Criollas vencieron 96-84 a las Ganaderas de Hatillo el viernes y volvieron a superar al mismo rival 88-80 el domingo para cerrar las primeras dos semanas con el mejor récord del torneo.

Las Atenienses, subcampeonas de la pasada temporada, también han tenido un sólido comienzo.

Manatí abrió con tres victorias consecutivas, antes de sufrir su primera derrota, 74-70, frente a las Gigantes de Carolina.

Las Atenienses se recuperaron el sábado con un triunfo 76-68 sobre Santurce para colocar su marca en 4-1.

Isabela también presenta récord de 4-1 y su única derrota llegó precisamente ante Caguas, 79-74, el 20 de septiembre.

Desde entonces, las Pollitas han ganado tres partidos consecutivos. Superaron por un punto, 69-68, a Hatillo; vencieron 74-63 a las Monarcas de Juana Díaz; y el domingo derrotaron 68-63 a las Leonas de Ponce.

En ese último encuentro, Nina De León encabezó a Isabela con un triple-doble de 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Mientras, las Cangrejeras de Santurce marchan en la cuarta posición con 4-2, al tiempo que Moca y Carolina empatan en el quinto con 3-2.

Las Leonas de Ponce ocupan el séptimo encasillado con 1-2, mientras las Cariduras de Fajardo, las Ganaderas de Hatillo y las Monarcas de Juana Díaz empatan con 1-5.

El BSNF comenzó su temporada regular el 12 de septiembre con 10 franquicias participantes.

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