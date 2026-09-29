Justin Lebrón es la primera selección del Sorteo de Novatos de la liga invernal
Un total de 32 jugadores fueron escogidos, con los lanzadores como la posición de mayor presencia con 16 selecciones
29 de septiembre de 2026 - 2:28 PM
29 de septiembre de 2026 - 2:28 PM
El campocorto Justin Lebrón encabezó este martes el Sorteo de Novatos 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al ser seleccionado en el primer turno por los Senadores de San Juan.
Lebrón fue uno de 32 jugadores escogidos durante el sorteo, celebrado en el estudio de Línea Deportiva en WAPA. Los lanzadores dominaron las selecciones con 16, seguidos por siete guardabosques, siete jugadores del cuadro y dos receptores.
Luego de la selección de Lebrón, los Indios de Mayagüez utilizaron el segundo turno para escoger al lanzador Jorhan Laboy, quien este martes fue canjeado a los Leones de Ponce por Bryant Salgado.
Los Criollos de Caguas seleccionaron al jardinero Edgardo Villegas y los Gigantes de Carolina al campocorto Aiden Ruiz.
Por su parte, los Leones escogieron al jardinero Lorenzo Carrier, mientras que los Cangrejeros de Santurce cerraron esa primeraronda con el lanzador zurdo Edwin Alicea.
El protagonismo de los brazos continuó en la ronda compensatoria, destinada a los equipos que perdieron jugadores en la agencia libre. Mayagüez escogió al zurdo Chris Torres y Santurce al derecho Sebastián Rolón.
“Vengo a dominar a quien sea. Llevo dos años practicando con Santurce y estamos listos para la batalla. Sé el ambiente que ellos tienen y, repito, estoy listo para eso”, expresó Rolón vía telefónica durante la transmisión de Línea Deportiva.
San Juan añadió posteriormente al derecho L.J. Mercurius, mientras Carolina escogió al zurdo Ramón Rodríguez y Mayagüez al derecho Pablo Figueroa.
Selecciones de la Ronda Compensatoria del Sorteo de Novatos. ⚾️🇵🇷👏 pic.twitter.com/ITeIdWU1m7— LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) September 28, 2026
Caguas, entretanto, convirtió a Emmanuel Hernández en el primer receptor seleccionado. Santurce y Carolina añadieron a los jardineros Jatniel McCloud y Juriel Collazo, respectivamente, antes de que los Cangrejeros utilizaran otro turno para escoger al receptor Jorhan Castro.
Ponce seleccionó al derecho Carlos Martínez, el octavo lanzador escogido hasta ese momento, y Carolina cerró la ronda con el también derecho Joe Riley.
En la segunda ronda, San Juan y Santurce seleccionaron a los lanzadores derechos Anthony Borrero y Luis Calderón, respectivamente. Carolina escogió al jardinero Slater De Brun y Santurce hizo lo propio con Derick Andiarena. Mayagüez añadió al jugador del cuadro Javier Crespo y Ponce a Andrew Salas.
Selecciones de Segunda Ronda del Sorteo de Novatos 2026. 🤩⚾️🇵🇷 pic.twitter.com/q1IqYKyHNu— LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) September 28, 2026
La tercera ronda incluyó a los lanzadores Randy Remnarace (San Juan), Donovan Zsak (Caguas), Tyler Gough (Ponce) y Ángel López (Santurce). También fueron seleccionados el jardinero Eddie Rosado Jr. por Mayagüez y el jugador del cuadro Luis Almeyda por Carolina.
Mayagüez escogió al jugador del cuadro Jamal George en la cuarta ronda, mientras Caguas seleccionó al zurdo Edwin Sánchez. Los Criollos fueron el único equipo que realizó una selección en la quinta ronda al quedarse con el jugador del cuadro Danny Meléndez.
La temporada 2026-2027 de La Pro comenzará el miércoles 4 de noviembre con partidos en tres estadios. Ponce visitará a Santurce en el Estadio Hiram Bithorn; Caguas recibirá a San Juan en el Estadio Yldefonso Solá Morales; y Carolina se medirá con Mayagüez en el Estadio Roberto Clemente Walker.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: