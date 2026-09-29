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Justin Lebrón es la primera selección del Sorteo de Novatos de la liga invernal

Un total de 32 jugadores fueron escogidos, con los lanzadores como la posición de mayor presencia con 16 selecciones

29 de septiembre de 2026 - 2:28 PM

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Justin Lebrón, con experiencia colegial, fue escogido por los Senadores de San Juan con la primera selección del Sorteo de Novatos de la liga invernal. (Crimson Tide Photos / UA Athletics)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campocorto Justin Lebrón encabezó este martes el Sorteo de Novatos 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al ser seleccionado en el primer turno por los Senadores de San Juan.

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Lebrón fue uno de 32 jugadores escogidos durante el sorteo, celebrado en el estudio de Línea Deportiva en WAPA. Los lanzadores dominaron las selecciones con 16, seguidos por siete guardabosques, siete jugadores del cuadro y dos receptores.

Luego de la selección de Lebrón, los Indios de Mayagüez utilizaron el segundo turno para escoger al lanzador Jorhan Laboy, quien este martes fue canjeado a los Leones de Ponce por Bryant Salgado.

Los Criollos de Caguas seleccionaron al jardinero Edgardo Villegas y los Gigantes de Carolina al campocorto Aiden Ruiz.

Por su parte, los Leones escogieron al jardinero Lorenzo Carrier, mientras que los Cangrejeros de Santurce cerraron esa primeraronda con el lanzador zurdo Edwin Alicea.

Los equipos apuestan por el pitcheo

El protagonismo de los brazos continuó en la ronda compensatoria, destinada a los equipos que perdieron jugadores en la agencia libre. Mayagüez escogió al zurdo Chris Torres y Santurce al derecho Sebastián Rolón.

“Vengo a dominar a quien sea. Llevo dos años practicando con Santurce y estamos listos para la batalla. Sé el ambiente que ellos tienen y, repito, estoy listo para eso”, expresó Rolón vía telefónica durante la transmisión de Línea Deportiva.

San Juan añadió posteriormente al derecho L.J. Mercurius, mientras Carolina escogió al zurdo Ramón Rodríguez y Mayagüez al derecho Pablo Figueroa.

Caguas, entretanto, convirtió a Emmanuel Hernández en el primer receptor seleccionado. Santurce y Carolina añadieron a los jardineros Jatniel McCloud y Juriel Collazo, respectivamente, antes de que los Cangrejeros utilizaran otro turno para escoger al receptor Jorhan Castro.

Ponce seleccionó al derecho Carlos Martínez, el octavo lanzador escogido hasta ese momento, y Carolina cerró la ronda con el también derecho Joe Riley.

En la segunda ronda, San Juan y Santurce seleccionaron a los lanzadores derechos Anthony Borrero y Luis Calderón, respectivamente. Carolina escogió al jardinero Slater De Brun y Santurce hizo lo propio con Derick Andiarena. Mayagüez añadió al jugador del cuadro Javier Crespo y Ponce a Andrew Salas.

La tercera ronda incluyó a los lanzadores Randy Remnarace (San Juan), Donovan Zsak (Caguas), Tyler Gough (Ponce) y Ángel López (Santurce). También fueron seleccionados el jardinero Eddie Rosado Jr. por Mayagüez y el jugador del cuadro Luis Almeyda por Carolina.

Mayagüez escogió al jugador del cuadro Jamal George en la cuarta ronda, mientras Caguas seleccionó al zurdo Edwin Sánchez. Los Criollos fueron el único equipo que realizó una selección en la quinta ronda al quedarse con el jugador del cuadro Danny Meléndez.

La temporada 2026-2027 de La Pro comenzará el miércoles 4 de noviembre con partidos en tres estadios. Ponce visitará a Santurce en el Estadio Hiram Bithorn; Caguas recibirá a San Juan en el Estadio Yldefonso Solá Morales; y Carolina se medirá con Mayagüez en el Estadio Roberto Clemente Walker.

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Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeIndios de MayagüezSenadores de San Juan
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